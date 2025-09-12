Zadržali podozrivého z vraždy aktivistu Kirka, potvrdil Trump

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes oznámil, že muž podozrivý zo stredajšej vraždy konzervatívneho aktivistu Charlieho Kirka na univerzite v Utahu bol veľmi pravdepodobne zadržaný a je vo väzbe. Šéf Bieleho domu to uviedol v rozhovore so stanicou Fox News s tým, že podozrivého udal niekto blízky.
"Myslím, že sme ho s veľkou mierou istoty dostali," povedal Trump s tým, že dotyčného "udal niekto z jeho blízkeho okolia". Spomenul pritom duchovného, ktorý je zapojený do práce orgánov činných v trestnom konaní. Podozrivému je podľa prezidenta 28 až 29 rokov. Úrady predtým uvádzali, že podozrivým je muž študentského veku. Na dopadení podozrivého sa tiež podieľal jeho otec, vyhlásil Trump.
Podrobnosti by podľa neho mali úrady oznámiť v najbližšom čase. Agentúre Reuters medzitým zadržanie podozrivého potvrdil tiež zdroj z bezpečnostných zložiek štátu Utah. Server New York Post s odvolaním sa na úrady napísal, že podozrivým je 22-ročný muž z Utahu menom Tyler Robinson, ktorého udal jeho otec. Trump v rozhovore s Fox News poznamenal, že Kirk bol skvelý muž a bol pre neho "ako syn". Prezident dúfa, že útočník dostane trest smrti. Už vo štvrtok Trump potvrdil, že sa zúčastní Kirkovho pohrebu.
"Dúfam, že ho uznajú vinným, a predpokladám, že dostane trest smrti," povedal Trump. "Charlie Kirk bol ten najbrilantnejší človek, nezaslúžil si to. Pracoval tak tvrdo a dobre, všetci ho mali radi," dodal prezident s odkazom na guvernéra Utahu Spencera Coxa a dodal, že dal jasne najavo, že bude žiadať trest smrti pre páchateľov Kirkovej vraždy. "V Utahu majú trest smrti a je tam veľmi dobrý guvernér," povedal Trump.
Tridsaťjedenročného konzervatívneho politického aktivistu a Trumpovho stúpenca Kirka útočník zastrelil jedinou ranou do krku pri stredajšej debate v areáli Utah Valley University v meste Orem. Trump označil Kirkovu smrť za politickú vraždu a nechal vlajky na federálnych budovách na jeho počesť do nedele spustiť na pol žrde.
Kirkovi, ktorý bol otcom dvoch malých detí a spoluzakladateľom neziskovej skupiny Turning Point USA, najväčšej konzervatívnej mládežníckej organizácie v krajine, bude posmrtne udelená Prezidentská medaila slobody, najvyššie civilné vyznamenanie v Spojených štátoch.