Ďalší ruský dron v Poľsku: Úrady varujú obyvateľov! Buďte opatrní

VARŠAVA - Poľské bezpečnostné zložky oznámili nález už sedemnásteho ruského dronu na svojom území. Trosky tentoraz dopadli v obci Przymiarki pri hraniciach s Ukrajinou. Miestne úrady ubezpečujú, že oblasť je zabezpečená, no vyzývajú ľudí na opatrnosť.
Dron spadol pri ukrajinskej hranici
Ministerstvo vnútra potvrdilo, že trosky stroja objavili v Przymiarkach v Lublinskom vojvodstve. Informáciu priniesol portál Polsat News. Miesto nálezu okamžite uzavreli policajti a hasiči. Podľa hovorkyne rezortu Karoliny Gałeckej na sociálnej sieti X sa do neutralizácie dronov zapája vyše 600 príslušníkov polície a hasičských jednotiek, ktorí spolupracujú s armádou.
Zásah potvrdil aj starosta
Objav trosiek potvrdil aj starosta okresu Biłgoraj Andrzej Szarlip. Na svojom facebookovom profile uviedol, že stroj dopadol mimo obytných budov a bezpečnostné zložky na mieste pokračujú v zabezpečovacích prácach. „Oblasť je pod kontrolou, nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo,“ ubezpečil.
Opakujúce sa incidenty
Podobné fragmenty ruských dronov sa už v uplynulých týždňoch našli v ďalších okresoch. Väčšina z nich skončila v poliach, bez väčších škôd na majetku či ohrozenia obyvateľov. Poľské operačné velenie však upozorňuje, že takéto manévre Moskvy predstavujú „akt agresie a reálnu hrozbu pre bezpečnosť našich občanov“.