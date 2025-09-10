Katar si vyhradzuje právo reagovať Izrael: Macron, Starmer a Wadephul útok v Dauhe odsúdili

DAUHA - Katar si vyhradzuje právo reagovať na útok, ktorý Izrael podnikol v utorok v Dauhe proti vedeniu palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Podľa agentúry AFP to v utorok oznámil katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání, ktorý izraelský útok označil za „kľúčový moment“ pre región. „Na takéto barbarské činy musí reagovať celý región,“ dodal premiér na tlačovej konferencii.
„Mediácia je neoddeliteľnou súčasťou (katarskej) identity a nič nám nezabráni v tom, aby sme túto úlohu naďalej zohrávali vo všetkých otázkach, ktoré sa nás v regióne týkajú,“ objasnil Ál Sání v odpovedi na otázku o úsilí o ukončenie vojny medzi Izraelom a palestínskym islamistickým hnutím Hamas. Izrael pri svojich útokoch na Dauhu cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju.
Portál The Times of Israel (TOI) s odvolaním sa na arabské médiá informoval, že útok si vyžiadal celkovo päť obetí. Niekoľko izraelských predstaviteľov podľa TOI po útoku vyhlásilo, že sú optimistickí, že vedenie Hamasu je po zhodení desiatich bômb mŕtve. Hamas však v utorok podvečer vyhlásil, že pri izraelských útokoch v Dauhe bolo zabitých šesť ľudí, ale žiaden z jeho vyjednávačov, informoval libanonský denník L'Orient-Le Jour (OLJ).
OLJ s odvolaním sa na Hamas doplnil, že pri útoku zahynul syn hlavného vyjednávača Hamasu Chálila Hajju, vedúci jeho kancelárie a traja telesní strážcovia, ako aj jeden príslušník katarských bezpečnostných síl. Palestínske hnutie deklarovalo, že „nepriateľovi sa nepodarilo zavraždiť členov rokovacej delegácie“.
Macron, Starmer a Wadephul odsúdili izraelské útoky na sídlo Hamasu v Dauhe
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok označil izraelské nálety na katarskú Dauhu za neprijateľné. Útoky odsúdil aj britský premiér Keir Starmer a nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Informuje AFP. Údery „sú neprijateľné bez ohľadu na svoj motív“, uviedol Macron v príspevku platforme X a doplnil, že „vojna sa nesmie rozšíriť do regiónu“.
Starmer i Wadephul zdôraznili, že útok zasiahol do suverenity Kataru. „Odsudzujem izraelské útoky v Dauhe... Prioritou musí byť okamžité prímerie, prepustenie rukojemníkov a rozsiahly prísun pomoci do Pásma Gazy,“ napísal britský premiér na X. „Toto je jediné riešenie smerujúce k dlhodobému mieru,“ zdôraznil. „(Útok) ohrozil všetky naše snahy o zabezpečenie prepustenia rukojemníkov. Tento úder je neprijateľný,“ uviedol vo vyhlásení Wadephul.
BR OSN v stredu posúdi situáciu po izraelskom útoku na Hamas v Katare
Bezpečnostná rada OSN sa v stredu zíde na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa bude konať v reakcii na izraelské útoky zamerané na predstaviteľov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas v Katare. Pre agentúru AFP to v noci na stredu uviedli diplomatické zdroje.
Zasadnutie, ktorého začiatok je naplánovaný na 15.00 h miestneho času (21:00 h SELČ), si podľa zdrojov v utorok vyžiadali okrem iných aj Alžírsko a Pakistan. Samotný Katar Bezpečnostnej rade OSN oznámil, že izraelský útok predstavuje „vážne vyhrotenie situácie“, ktoré vláda v Dauhe „odsudzuje“ a považuje za „zločinnú a zbabelú agresiu“.
Dauha zároveň uviedla, že „nepripustí ani takéto nezodpovedné správanie Izraela“, ani „trvalé ohrozovanie bezpečnosti regiónu.“ Katar podľa agentúry Reuters oznámil aj začatie vyšetrovania útoku „na najvyššej úrovni“. Izrael pri svojich útokoch na Dauhu cielil predovšetkým na hlavného vyjednávača militantného hnutia Hamas Chalíla Hajju.
