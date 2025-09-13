Militanti zabili najmenej 12 vojakov na severozápade Pakistanu

ISLAMABAD - Pri útoku militantov z pakistanskej vetvy hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán - TTP) na severozápade Pakistanu prišlo o život najmenej 12 vojakov. Pre agentúru AFP to v sobotu uviedli predstavitelia miestnej vlády a bezpečnostných zložiek.
Vojenský konvoj nadránom prechádzal cez mesto v oblasti Južný Vaziristan v provincii Chajbar Paštúnchwá, keď naň z oboch strán spustili paľbu ozbrojení muži s ťažkými zbraňami. K zodpovednosti za útok, ktorého počet obetí potvrdili miestny vládny činiteľ a bezpečnostný dôstojník pôsobiaci v danej oblasti, sa prihlásilo hnutie TTP.
Militanti podľa AFP ukoristili zbrane z konvoja. Od návratu Talibanu k moci v susednom Afganistane v roku 2021 zaznamenal Pakistan nárast násilia v pohraničných regiónoch, kde pravidelne útočí TTP. Islamabad obviňuje svojho západného suseda z toho, že umožňuje, aby sa jeho územie využívalo na útoky proti Pakistanu. Taliban takéto obvinenia popiera.
Zabitých bolo takmer 460 obetí
Od začiatku tohto roka bolo podľa údajov AFP pri útokoch ozbrojených skupín bojujúcich proti pakistanskej vláde v provincii Chajbar Paštúnchwá a susednom Balúčistane zabitých takmer 460 ľudí, väčšinou predstaviteľov bezpečnostných zložiek.
Najnovší útok na konvoj patril medzi tie, ktoré si za posledné mesiace vyžiadali najviac obetí v Chajbar Paštúnchwá, kde TTP kedysi kontroloval rozsiahle územia, kým ho v roku 2014 nevytlačila vojenská operácia. TTP je oddelený od afganského Talibanu, ale úzko s ním spolupracuje. V uplynulých týždňoch obyvatelia rôznych okresov provincie Chajbar Paštúnchwá hlásili, že na budovách sa objavili grafitti s nápisom TTP. Obávajú sa preto z návratu vlády TTP v regióne. Vysokopostavený predstaviteľ nedávno upozornil na zvýšenie počtu bojovníkov tohto hnutia a ich útokov, pripomenula AFP.