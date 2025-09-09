Meloniová odmietla kritiku za súkromný výlet s dcérou do New Yorku

RÍM - Víkendový výlet talianskej premiérky Giorgie Meloniovej s dcérou do New Yorku vyvolal kritiku jej politických oponentov, ktorí tento krok označili za zanedbávanie domácich záležitostí. Informuje o tom správa z agentúry DPA.
Líderka strany Bratia Talianska v pondelok kritiku odmietla. „Rozhodla som sa plniť úlohu, ktorú považujem za svoju najkrajšiu a najprirodzenejšiu - úlohu matky,“ zareagovala na sociálnych sieťach. Víkend strávila v americkom veľkomeste so svojou dcérou Ginevrou, ktorá ju už v minulosti sprevádzala na oficiálnych zahraničných cestách. Tentoraz leteli súkromne komerčnou linkou.
Premiérka opísala víkend ako predčasný narodeninový darček pre Ginevru, ktorá čoskoro oslávi deviate narodeniny. Opoziční politici požadovali vysvetlenie, prečo premiérka nevzdala úctu slávnemu módnemu návrhárovi Giorgiovi Armanimu, ktorý zomrel minulý týždeň. Armaniho súkromný pohreb bol v pondelok.
Premiérkina kancelária po jej návrate cestu do New Yorku potvrdila a varovala právnymi krokmi pred šírením falošných informácií o tejto ceste. Meloniová a jej strana si naďalej udržujú silnú pozíciu v prieskumoch verejnej mienky, a to aj tri roky po tom, čo sa ujala premiérskej funkcie na čele pravicovej koalície.