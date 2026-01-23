Demokratom došla trpezlivosť: PRVÉ desivé zábery z policajnej razie u Šubovej, NERVY a právnik na telefóne!

DEVÍNSKA NOVÁ VES - V domácnosti Zuzany Šubovej bolo v pondelok 19. januára poriadne horúco. Pár zobudilo údajné trieskanie na okno a dvere. Ukázalo sa, že pred budovou stojí policajné komando, ktoré prišlo na nečakanú raziu. Politička tieto kroky polície považuje za prekročenú červenú čiaru a aby dokázala svoju pravdu, dala povolenie na zverejnenie videa z mobilu jej partnera. Ten všetko natáčal práve vo chvíli, keď už v obývačke stáli už nastúpení vyšetrovatelia s kuklami na hlavách.
Všetko sa to podľa Šubovej rozpútalo okolo 6:30 hodiny ráno. Začiatkom týždňa sa v domácnosti Šubovej usadilo policajné komando, ktoré podľa jej záverov zaujímala aj korešpondencia a podľa jej slov sa jej mal dokonca mužský príslušník polície prehrabovať v spodnej bielizni.
Som čestná žena, zvyšovala hlas na policajtov Šubová a na linke mala právnika
Práve po týchto vyhláseniach prichádza na verejnosť video, ktoré demonštratívne ukazuje mrazivé chvíle u Šubovej doma. "Ja som čestná žena, v živote som nič nečestné neurobila," začína sa video, ktoré na mobilný telefón pred zrakmi policajtov nahrával jej partner. Na videu dokonca počuť, ako sa dvojica cez Šubovej mobil rozpráva so svojím právnym zástupcom, ktorý mal byť zvukovým svedkom všetkého už od chvíle búchania na okno. "Neuveriteľné," viackrát vo videu opakuje Šubovej partner a sekunduje mu právnik na telefóne: "Prečo ste to neriešili predvolaním?".
"Maximálna doba, počas ktorej môžete byť zadržaná je 48 hodín," hovorí vyšetrovateľka vo videu Šubovej. "To ma teraz akože zoberete do väzby alebo čo?" pýta sa zdesená Šubová vyšetrovateľky.
Šubová popísala šokujúce DETAILY zásahu polície: Zbesilé TRIESKANIE na okno a prehľadávanie spodnej bielizne!
"Dĺžka 48 hodín je zneužitie právomoci, pani vyšetrovateľka," odrazil snahu vyšetrovateľky Šubovej právnik na telefóne. Následne vyšetrovateľka Šubovej vymenúva jej práva. "Toto je policajná akcia kvôli údajnému nebezpečnému prenasledovaniu Jozefa Kissa pre 41 listov, ktoré obdržal zrejme od zamestnancov PPA-čky (Poľnohospodárska platobná agentúra, pozn. red.), pretože je to kretén," pokračuje Šubovej partner vo videu.
Nebudete ma obmedzovať v mojom byte! Reagovala šéfka pirátov na policajné komando
Následne vyšetrovateľka oboznamuje Šubovú s formulármi, ktoré by mala podpísať. "Ja si musím zobrať okuliare, ja si tu musím zasvietiť, aby som vôbec niečo podpísala, dobre?" hovorí Šubová a veľmi nahnevaným krokom pristupuje k vypínaču svetiel. "Ma tu nebudete obmedzovať v mojom byte!" uštipačne zareagovala na stojacich policajtov Šubová. "Zuzka, nerieš," snaží sa Šubovej partner upokojovať situáciu. "Budem riešiť!" odpovedá nahnevaná Šubová.
Následne je vidieť, ako jeden z vyšetrovateľov najskôr svojím rozhodnutím prerušuje hovor s právnikom na telefóne na Šubovej mobile a potom ukončuje aj snahu Šubovej partnera natáčať si celý zásah.
Šubová bola neskôr odvedená na výsluch na Račiansku ulicu v Bratislave a potom sa policajti ešte niekoľko hodín údajne zaoberali čítaním Šubovej korešpondencie v jej byte. Šéfku slovenskej Pirátskej strany nakoniec prepustili na slobodu a sama tvrdí, že nič kompromitujúce na ňu nenašli.