Blíži sa vojna? USA presúvajú masívne vojenské sily na Blízky východ! Irán v ohrození

WASHINGTON - Washington zatiaľ svoje hrozby voči Teheránu nepremenil na činy. Najnovšie kroky americkej armády však naznačujú, že trpezlivosť Bieleho domu by sa mohla krátiť.
Americké lode menia kurz smerom k Iránu
Spojené štáty začali presúvať časť svojich vojenských kapacít bližšie k Iránu. Podľa dostupných informácií ide o preventívny krok, ktorým chce Washington zvýšiť tlak na tamojší režim.
„Máme veľa lodí, ktoré smerujú týmto smerom, pre každý prípad. Ide o veľkú flotilu,“ povedal prezident USA Donald Trump novinárom na palube lietadla Air Force One. „Uvidíme, čo sa stane,“ dodal.
Lietadlová loď opustila Juhočínske more
Ako píše denník New York Post, kľúčovým prvkom presunu je lietadlová loď USS Abraham Lincoln, ktorá sa presúva do oblasti Blízkeho východu. Predtým pôsobila v Juhočínskom mori.
Súčasťou námornej skupiny je aj niekoľko torpédoborcov. „Smerom k Iránu sa pohybuje veľká vojenská sila,“ zdôraznil Trump.
Hrozby a varovanie pred tvrdou odpoveďou
Americký prezident zároveň zopakoval, že cieľom Washingtonu nie je eskalácia konfliktu. „Nechcel by som, aby sa niečo stalo, ale veľmi pozorne ich sledujeme,“ vyhlásil.
Trump v tejto súvislosti spomenul aj nedávne udalosti v Iráne. Podľa jeho slov sa mu podarilo zabrániť hromadným popravám. „Vo štvrtok som zastavil 837 obesení. Tí ľudia by boli mŕtvi,“ povedal.
Tvrdí, že Teheránu odkázal jasné varovanie. „Povedal som im: Ak tých ľudí obesíte, zasiahne vás úder, aký ste ešte nezažili. To, čo sme urobili v súvislosti s jadrovým programom, by vyzeralo ako nič,“ uviedol.
Popravy mali byť zrušené, nie odložené
Trump tvrdí, že iránske úrady napokon od plánovaných popráv ustúpili. „Hodinu predtým, než sa mala táto hrozná vec stať, to zrušili. Neodložili – zrušili,“ povedal prezident USA a označil to za pozitívny signál.
Zároveň však zdôraznil, že americká armáda zostáva v plnej pohotovosti. „Máme armádu lodí, obrovskú flotilu, ktorá sa presúva týmto smerom. Možno ju nebudeme musieť použiť. Uvidíme,“ dodal.
Sľub ochrany protestujúcich bez následných činov
Na začiatku mesiaca Trump verejne vyhlásil, že Spojené štáty zasiahnu, ak by iránsky režim zabíjal demonštrantov. „Sme pripravení a nabití,“ vyhlásil vtedy.
Napriek týmto vyhláseniam však podľa dostupných informácií režim v Teheráne následne usmrtil tisíce ľudí. Americké ozbrojené sily zatiaľ nepristúpili k žiadnej priamej vojenskej akcii.