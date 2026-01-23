Tragické ráno v Nemecku: Poľadovica na diaľniciach zabíjala! Nehody si vyžiadali tri ľudské životy

BERLÍN - Traja ľudia zahynuli v piatok nadránom pri dvoch nehodách spôsobených ľadovicou na diaľnici v západnom Nemecku, uviedla polícia. Nepriaznivé zimné počasie ovplyvňuje dopravu a prevádzku škôl v niektorých častiach krajiny. Informuje o tom agentúra DPA.
K smrteľným nehodám došlo na diaľnici A44 pri meste Paderborn v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Pri jednej havárii sa nákladné vozidlo zrazilo s kamiónom, ktorý prevážal papier, pričom náves začal horieť. Vodiča nákladného auta sa nepodarilo vyslobodiť z kabíny a na mieste zomrel. Vodiča ťahača previezli do nemocnice.
V dôsledku ľadovice došlo v oboch smeroch diaľnice A44 k ďalším takmer dvom desiatkam nehôd vrátane havárie v smere na Kassel, pri ktorej prišli o život dvaja ľudia. Polícia v Osnabrücku informovala, že pre nepriaznivé počasie eviduje až niekoľko stoviek dopravných nehôd. V spolkovej krajine Dolné Sasko pre ľadovicu v piatok zatvorili množstvo škôl.