Šokujúce priznanie Jany Žitňanskej: Zdravotné problémy a OPERÁCIA! Upozorňuje aj ostatných

BRATISLAVA - Rakovine sa podľa vlastných slov vyhla len vďaka tomu, že nečakala. Politička Jana Žitňanská (Demokrati) má za sebou krušné chvíle. Potom, ako sama spozorovala, že niečo s ňou nie je v poriadku, zašla k lekárovi a skončila na operačnom stole. O svoj príbeh sa rozhodla podeliť, aby tak motivovala aj iných, aby nečakali a pri prvom podozrení išli hneď k lekárovi.

„Na poslednej preventívnej prehliadke sme s mojím gynekológom hovorili o tom, kedy by mala žena zbystriť pozornosť. Spomínal, že dôležité je všímať si najmä krvácanie mimo cyklu, bledšiu alebo vodnatú krv a akékoľvek zmeny v dĺžke alebo priebehu menštruácie,“ uviedla.

 
 

O pár mesiacov presne tieto príznaky spozorovala na seba. „Rozhodla som sa ísť k lekárovi okamžite. V takýchto prípadoch totiž nie je možné len tak odhadnúť, či ide o niečo menej vážne, alebo o rakovinu maternice. Prejavy bývajú pri oboch diagnózach veľmi podobné a definitívnu istotu dá až histológia,“ uviedla. Ochorenie jej našťastie odhalili včas. „Okrem zákroku v celkovej anestézii som už nemusela nič iné podstupovať, len prežiť stres pri čakaní na výsledky...,“ zverila sa.

„Mala som šťastie. Podľa lekára by sa totiž situácia mohla vyvinúť úplne inak, keby som s návštevou čakala a slovo ´pozitívne´ vo výsledkoch by nebolo dobrou správou. Tento môj príbeh píšem preto, že možno môže niekomu pomôcť. Chodievajte na preventívne prehliadky a ak si všimnete čokoľvek nezvyčajné, riešte to hneď. Pýtajte sa svojich lekárov, je úplne v poriadku chcieť vedieť, čo sa s vaším telom deje,“ odkázala. „Ak máte podobnú skúsenosť, hovorte o nej vo svojom okolí. Možno práve váš príbeh dodá inej žene odvahu konať včas,“ dodala.

