Napätie vo francúzskej vláde: Premiér pretlačil štátny rozpočet cez parlament bez hlasovania

PARÍŽ - Francúzska vláda v piatok prežila dve hlasovania o vyslovení nedôvery po tom, ako premiér pretlačil štátny rozpočet cez parlament bez hlasovania. Sébastien Lecornu využil túto ústavnú právomoc na presadenie časti rozpočtu na rok 2026. Podporu socialistov si zabezpečil niekoľkými ústupkami. Tí zablokovali návrh na vyslovenie nedôvery iniciovaný krajnou ľavicou. Rovnako postupovali aj pri druhom návrhu, ktorý predložila krajná pravica. Píše správa agentúry AFP.
Premiér bude musieť rovnakú ústavnú právomoc použiť ešte dvakrát, aby sa rozpočet stal platným zákonom, tým sa zároveň vystavuje ďalším hlasovaniam o nedôvere. Lecornu pritom vlani prisľúbil, že nebude pretláčať úsporný rozpočet za pomoci spomínaného ústavného ustanovenia a pokúsi sa dosiahnuť, aby ho schválil parlament. V pondelok (19. 1.) premiér s „určitým stupňom ľútosti a trochou horkosti“ priznal, že musel túto právomoc na presadenie rozpočtu použiť. Líderka Národného združenia Marine Le Penová na postup Lecornua reagovala s tým, že „politicky zlyhal pri hľadaní väčšiny“.
Použitie tejto ústavnej právomoci je najmenším zlom
Socialisti pred hlasovaním naznačovali, že použitie tejto ústavnej právomoci je „najmenším zlom“. Vládny návrh rozpočtu obhajovali s tým, že sú v ňom ústupky, ako zvýšenie doplatkov na dávky pre najslabšie zarábajúcich zamestnancov či zavedenie jedál za jedno euro pre študentov. Po tom ako bude presadená druhá časť rozpočtu (to pravdepodobne vyvolá ďalší návrh na vyslovenie nedôvery), musí jeho text preskúmať horná komora parlamentu, a zo Senátu sa následne vráti do Národného zhromaždenia na konečné schválenie.