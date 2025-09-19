Hladina oceánov takmer nestúpa: Dokazuje to nová štúdia! Vedec ostro kritizuje svojich kolegov

AMSTERDAM - Najnovší výskum holandských vedcov spochybňuje dlhoročné predstavy o prudkom raste hladiny morí. Podľa analýzy sa tempo nezrýchľuje a výsledky údajne odporujú číslam, ktoré sa roky objavujú v odbornej literatúre aj v médiách.
Nižšie hodnoty než v klimatických modeloch
Podľa zistení bol priemerný ročný nárast hladiny v roku 2020 približne 1,5 milimetra, teda asi 15 centimetrov za celé storočie. To je podstatne menej než často uvádzané 3 až 4 milimetre ročne. „Čísla, ktoré klimatológovia opakujú, sa nepotvrdili. Realita je inde,“ uviedol pre Public inžinier Hessel Voortman, spoluautor štúdie publikovanej koncom augusta v časopise Journal of Marine Science and Engineering.
„Nik pred nami to nespravil“
Voortman priznal, že ho šokovalo, keď zistil, že nikto systematicky neporovnal predikcie s reálnymi meraniami. „Je šialené, že takáto analýza chýbala. V roku 2021 som začal rešeršou, no nenašiel som jedinú štúdiu, ktorá by sa o to pokúsila,“ povedal. Dodal, že ide o závažné opomenutie, keďže práve modely sú základom politických rozhodnutí.
Dvesto meracích staníc, rovnaký výsledok
Spolu s nezávislým výskumníkom Robom de Vosem preskúmal Voortman zhruba 200 prílivových a odlivových staníc s dátami za posledných minimálne 60 rokov. Výsledky boli jednoznačné – väčšina ukázala stabilné tempo bez zrýchlenia. „Vo väčšine prípadov sme nenašli žiadne dramatické zmeny,“ zdôraznil autor.
Stabilita vo väčšine sledovaných lokalít
Analýza potvrdila, že v 95 percentách skúmaných oblastí sa nepreukázalo žiadne významné zrýchlenie. Len malá časť staníc vykazovala odlišné výsledky, no väčšinou išlo o miesta, kde blízke stanice ukazovali zanedbateľné odchýlky. „Naznačuje to, že ide o lokálne vplyvy, nie o dôsledok globálneho otepľovania,“ píše European Conservative.
Miestne faktory namiesto klimatických zmien
K lokálnym javom, ktoré môžu ovplyvňovať namerané údaje, patria podľa vedcov zemetrasenia, rozsiahla výstavba či tzv. postglaciálne zdvíhanie pevniny. Ako uvádza The New York Post, práve tieto faktory môžu stáť za odlišnými trendmi v niektorých regiónoch.