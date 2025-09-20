Hurbanovi môžeme ďakovať za to, že sme samostatný a zvrchovaný národ, uviedol Raši

BECKOV - Jozef Miloslav Hurban bol kňazom, spisovateľom, ale najmä veľkým národovcom. Jemu môžeme ďakovať za to, že sme národ slovenský, zvrchovaný a samostatný. Po slávnostnom odhalení pamätníka J. M. Hurbanovi v rodnom Beckove pri príležitosti 177. výročia jeho zvolenia za prvého predsedu Slovenskej národnej rady to povedal predseda Národnej Rady SR Richard Raši (Hlas-SD).
„Patril k najvýznamnejšej trojici Štúrovcov a myslím si, že keby nebolo jeho, tak možno nie je ani Slovensko vo svojej dnešnej samostatnej podobe,“ doplnil Raši. Ako dodal, celý tento týždeň patril J. M. Hurbanovi. V utorok (16. 9.) odovzdával predseda NR SR Ceny J. M. Hurbana, v piatok (19. 9.) si v Myjave pripomenuli výročie prvého zasadnutia Slovenskej národnej rady.
Zámer vybudovania pamätníka
Zámer vybudovania pamätníka prvému predsedovi Slovenskej národnej rady, spisovateľovi, kňazovi, beckovskému rodákovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi sa zrodil ešte v roku 1996 pri príležitosti osláv 180. výročia jeho narodenia. Počas 27 rokov sa nepodarilo tento zámer finančne pokryť. Až v roku 2023 sa podarilo získať zdroje na zhotovenie pamätníka podľa návrhu sochára Karola Lacka. Pamätník vybudovali s finančnou podporou Vlády Slovenskej republiky.
„Vďaka pamätníku vznikol nový verejný priestor. Miesto, ktoré môžu navštíviť žiaci nielen našej školy, kam môžeme pozvať návštevy, kde sa môžeme zísť s priateľmi. Miesto, kde si budú môcť oddýchnuť okoloidúci, návštevníci našej obce, turisti a zamyslieť sa nad históriou, ktorá sa dotkla aj týchto miest,“ skonštatoval starosta obce Ernest Benko.