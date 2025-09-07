Bermudský trojuholník už nie je záhadou: Vedec odhalil, čo stojí za zmiznutiami lodí! Kolegovia krútia hlavou

BERMUDY - Zmiznuté lietadlá, prízračné lode a desiatky nevysvetlených tragédií. Bermudský trojuholník, oblasť medzi Floridou, Portorikom a Bermudami, už desaťročia fascinuje svet a živí konšpiračné teórie o mimozemšťanoch či záhadných portáloch.
Podľa oceánografa Simona Boxalla z Univerzity v Southamptone je však skutočné vysvetlenie omnoho prozaickejšie – nepredvídateľné „zabijacké vlny“, známe aj ako rogue waves. Tieto obrovské vodné steny môžu dosiahnuť až 30 metrov a zasiahnuť loď z nečakaného smeru. Boxall tvrdí, že ak sa veľké plavidlo dostane do takejto pasce, dokáže sa potopiť do troch minút.
Pripomína aj legendárny prípad americkej lode USS Cyclops, ktorá v roku 1918 zmizla bez stopy spolu s viac ako 300 členmi posádky. Boxall sa domnieva, že práve obrovská vlna mohla byť príčinou jej náhleho zmiznutia, informuje britský Daily Mail. V experimente s modelom lode jeho tím ukázal, že konštrukcia Cyclopsu by v takých podmienkach neodolala a mohla by sa doslova zlomiť na dve časti. „Tieto vlny sú strmé, vysoké a dokázali sme zmerať viac než 30 metrov,“ vysvetlil Boxall v dokumente The Bermuda Triangle Enigma.
Je Bermudský trojuholník naozaj výnimočný?
Nie všetci odborníci však s Boxallom súhlasia. Podľa Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) neexistuje dôkaz, že by v Bermudskom trojuholníku mizlo viac lodí a lietadiel než v iných častiach oceánu.
Koniec bolestivých a drahých zákrokov u zubárov? Vedci prišli s prelomovým riešením: Zuby sa opravia samy
Podobne aj poisťovňa Lloyd’s of London uvádza, že štatistiky strát v tejto oblasti sú porovnateľné s inými, rovnako frekventovanými trasami. Riziká sa podľa vedcov dajú vysvetliť prírodnými faktormi – nepredvídateľnými vlnami, silnými búrkami či zradnými plytčinami Karibiku, ktoré sťažujú navigáciu. Bermudský trojuholník tak zostáva skôr symbolom fascinácie a mýtov než reálnej záhady. Väčšina lodí aj lietadiel ním totiž prechádza bez akýchkoľvek problémov.