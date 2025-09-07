Nedeľa7. september 2025, meniny má Marianna, zajtra Miriama

Bermudský trojuholník už nie je záhadou: Vedec odhalil, čo stojí za zmiznutiami lodí! Kolegovia krútia hlavou

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/

BERMUDY - Zmiznuté lietadlá, prízračné lode a desiatky nevysvetlených tragédií. Bermudský trojuholník, oblasť medzi Floridou, Portorikom a Bermudami, už desaťročia fascinuje svet a živí konšpiračné teórie o mimozemšťanoch či záhadných portáloch.

Podľa oceánografa Simona Boxalla z Univerzity v Southamptone je však skutočné vysvetlenie omnoho prozaickejšie – nepredvídateľné „zabijacké vlny“, známe aj ako rogue waves. Tieto obrovské vodné steny môžu dosiahnuť až 30 metrov a zasiahnuť loď z nečakaného smeru. Boxall tvrdí, že ak sa veľké plavidlo dostane do takejto pasce, dokáže sa potopiť do troch minút.

Pripomína aj legendárny prípad americkej lode USS Cyclops, ktorá v roku 1918 zmizla bez stopy spolu s viac ako 300 členmi posádky. Boxall sa domnieva, že práve obrovská vlna mohla byť príčinou jej náhleho zmiznutia, informuje britský Daily Mail. V experimente s modelom lode jeho tím ukázal, že konštrukcia Cyclopsu by v takých podmienkach neodolala a mohla by sa doslova zlomiť na dve časti. „Tieto vlny sú strmé, vysoké a dokázali sme zmerať viac než 30 metrov,“ vysvetlil Boxall v dokumente The Bermuda Triangle Enigma.

Je Bermudský trojuholník naozaj výnimočný?

Nie všetci odborníci však s Boxallom súhlasia. Podľa Národného úradu pre oceán a atmosféru (NOAA) neexistuje dôkaz, že by v Bermudskom trojuholníku mizlo viac lodí a lietadiel než v iných častiach oceánu.

Koniec bolestivých a drahých zákrokov u zubárov? Vedci prišli s prelomovým riešením: Zuby sa opravia samy Prečítajte si tiež

Koniec bolestivých a drahých zákrokov u zubárov? Vedci prišli s prelomovým riešením: Zuby sa opravia samy

Podobne aj poisťovňa Lloyd’s of London uvádza, že štatistiky strát v tejto oblasti sú porovnateľné s inými, rovnako frekventovanými trasami. Riziká sa podľa vedcov dajú vysvetliť prírodnými faktormi – nepredvídateľnými vlnami, silnými búrkami či zradnými plytčinami Karibiku, ktoré sťažujú navigáciu. Bermudský trojuholník tak zostáva skôr symbolom fascinácie a mýtov než reálnej záhady. Väčšina lodí aj lietadiel ním totiž prechádza bez akýchkoľvek problémov.

Viac o téme: VedecZáhadaBermudský trojuholník
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Sezóna kliešťov nekončí: Spravíte
Sezóna kliešťov nekončí: Spravíte malú chybu a môžete si privodiť doživotné problémy! Ako na to?
Zaujímavosti
Teplomer a lieky
Lekári neverili vlastným očiam: Žena mala 22 rokov v zadku teplomer! Vôbec o tom netušila
Zaujímavosti
Jedna návšteva lekárne a
Jedna návšteva lekárne a hotová katastrofa: Muž prišiel o manželku aj milenku! Teraz sa hrá na obeť
Zaujímavosti
Obyčajný nákup sa zmenil
Obyčajný nákup sa zmenil na rozprávkový zisk: Muž kúpil sklad za pár stoviek a našiel... Stal sa z neho MILIONÁR!
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Red Bull Letecký deň na jazere Kuchajda
Red Bull Letecký deň na jazere Kuchajda
Správy
Festival Živé Račko
Festival Živé Račko
Správy
Campana Fest ponúka víkend s hudbou, tancom a workshopmi
Campana Fest ponúka víkend s hudbou, tancom a workshopmi
Správy

Domáce správy

Motoristi, pozor! Štát rozšíri
Motoristi, pozor! Štát rozšíri spoplatnené diaľnice, zmeny sa dotknú aj očakávaného tunela Višňové
Domáce
Krvavá dráma v Senci:
Krvavá dráma v Senci: Žena zavolala na políciu, že dobodala muža! Tvrdila, že sa ju pokúsil znásilniť
Domáce
Kuchajda ožila bláznivými lietajúcimi strojmi: Letecký Deň sa vrátil po 20 rokoch
Domáce
NEČAKANÝ KONIEC Známa sieť zavrela obchod! Majitelia otvorene: Na kolená nás položila konsolidácia vlády
NEČAKANÝ KONIEC Známa sieť zavrela obchod! Majitelia otvorene: Na kolená nás položila konsolidácia vlády
Regióny

Zahraničné

FOTO Česi spúšťajú pilotný projekt,
Česi spúšťajú pilotný projekt, na cestách pribudlo NOVÉ dopravné značenie! Inšpirácia prišla zo zahraničia
Zahraničné
Murdocha zadržala polícia.
Desivá otázka lekára žene! Môžem mať sex s tvojou dcérkou (5)? Skončil za mrežami
Zahraničné
FOTO Karol Nawrocki
Poľský prezident ide VLASTNÚ líniu, TOTO si dovolil! Z jeho kancelárie zmizla vlajka
Zahraničné
Poľsko v pohotovosti: Neďaleko
Poľsko v pohotovosti: Neďaleko obce spadol pravdepodobne dron
Zahraničné

Prominenti

Do KAUZY Tabaková a
Do KAUZY Tabaková a Czoborová sa pustila známa kráska: ŠOKOVANÁ z reakcie političky... DNO!
Domáci prominenti
Viete, čo rady robia
KVÍZ: Keramika, včelárenie či aranžmány kvetov. Čo vo svojom voľnom čase rady robia naše celebrity?
Domáci prominenti
Marta Vančurová
Českej herečke diagnostikovali rakovinu a... Ďalšia rana: Opustil ju po 30 rokoch života!
Osobnosti
ZLÁ predtucha sa NAPLNILA:
ZLÁ predtucha sa NAPLNILA: Urgentná hospitalizácia... Slovenská speváčka išla POD NÔŽ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bermudský trojuholník už nie
Bermudský trojuholník už nie je záhadou: Vedec odhalil, čo stojí za zmiznutiami lodí! Kolegovia krútia hlavou
Zaujímavosti
Teplomer a lieky
Lekári neverili vlastným očiam: Žena mala 22 rokov v zadku teplomer! Vôbec o tom netušila
Zaujímavosti
12 zápachov z úst,
12 zápachov z úst, ktoré odhalia, že s vaším telom nie je všetko v poriadku
vysetrenie.sk
Sezóna kliešťov nekončí: Spravíte
Sezóna kliešťov nekončí: Spravíte malú chybu a môžete si privodiť doživotné problémy! Ako na to?
Zaujímavosti

Dobré správy

Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk
Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk

Ekonomika

TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)
TOP 10 najväčších výletných lodí na svete: Po takejto plavbe túži každý! (foto)
Srdce Bratislavy sa mení: Pozrite si ako vyrastá downtown! (foto)
Srdce Bratislavy sa mení: Pozrite si ako vyrastá downtown! (foto)
Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa! (kvíz)
Poznáte majiteľov známych veľkých slovenských firiem? Otestujte sa! (kvíz)
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)
Žiadna energetická blokáda Ukrajiny: O ničom takom sme sa s Putinom nebavili, vyhlásil Fico po stretnutí so Zelenským! (foto)

Šport

VIDEO Sabalenková získala titul na US Open: Anisimovová nezvládla ďalšie grandslamové finále
VIDEO Sabalenková získala titul na US Open: Anisimovová nezvládla ďalšie grandslamové finále
Ženy
Real Madrid sa díval, čo chlapec stvára: Dnešný futbal je zženštilý, tvrdí československá legenda
Real Madrid sa díval, čo chlapec stvára: Dnešný futbal je zženštilý, tvrdí československá legenda
Česko
Navždy si ho budeme pamätať ako večného optimistu: Dušan Pašek by dnes oslávil 65 rokov
Navždy si ho budeme pamätať ako večného optimistu: Dušan Pašek by dnes oslávil 65 rokov
Slovensko
Blamáž na Slovensku už nechcú zopakovať: Nemci s viacerými zmenami, Nagelsmann nemá obavy
Blamáž na Slovensku už nechcú zopakovať: Nemci s viacerými zmenami, Nagelsmann nemá obavy
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
TEST: Land Cruiser – s rámom a štvorvalcom do prémie
Klasické testy
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Volkswagen čakajú veľké ZMENY. Takto sa budú volať autá VW po novom
Novinky
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Audi sa chce vrátiť do hry: športový roadster s unikátnym dizajnom smeruje do výroby
Predstavujeme
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
TEST: Mercedes S 580 Manufaktur: dôrazná žiadosť o uvoľnenie cesty
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kariérny trend, ktorý prekvapil personalistov aj šéfov: Prečo čoraz viac ľudí mieri späť do starej práce?
Kariérny trend, ktorý prekvapil personalistov aj šéfov: Prečo čoraz viac ľudí mieri späť do starej práce?
Trendy na trhu práce
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Tu je presný návod, ako sa brániť a neprísť o svoje peniaze
Zamestnávateľ vám nevyplatil mzdu? Tu je presný návod, ako sa brániť a neprísť o svoje peniaze
Mzda
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Zbierka 16 najlepších receptov na sladký obed alebo dezerty zo sliviek
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Hrnčekové rezy z broskyňového kompótu s tvarohovým krémom.
Ako vysmážať rezne, aby strúhanka držala: Dokonalý trojobal
Ako vysmážať rezne, aby strúhanka držala: Dokonalý trojobal
Rady a tipy
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
3 skvelé koláče z kyslého mlieka: Rýchle a jednoduché
Výber receptov

Technológie

Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Ruskí hackeri z APT28 útočia na populárnu službu medzi Slovákmi. Aj tvoje dáta môžu byť v ohrození
Bezpečnosť
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Vedci si myslia, že konečne objavili pôvod života na Zemi. Môže zaň táto reakcia
Veda a výskum
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Tvoje auto ti možno čoskoro samo zakáže šoférovať. Nová technológia rozhodne, kedy pôjdeš do „šoférskeho dôchodku“
Správy
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Webbov teleskop odhalil „najčistejšiu“ galaxiu v histórii. Vedci hovoria o dôkaze veľkého tresku
Vesmír

Bývanie

Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Zemiaky klíčia a tekvice hnijú prirýchlo? Môžu byť za tým tieto chyby. Čo robiť, aby úroda vydržala čo najdlhšie?
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Odkvitli vám letničky? Tieto rastliny vyfarbia vašu záhradu na jeseň a dariť sa im bude aj v kvetináči
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Perfektné miesto na relax v prírode! Kamenná chata vyzerá, akoby tu stála stáročia, oddych tu príde snáď aj sám
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025
Vystavte zdedený nábytok, vytiahnite strieborný podnos a vymaľujte! Toto sú interiérové trendy pre jeseň 2025

Pre kutilov

Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Stavebného povolenia na stavbu chaty sa nedočkali, a tak našli iné riešenie. Hypotéku platiť nemusia
Dvor a záhrada
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Ako pripraviť hŕstkovú polievku, aby mala ten správny „šmrnc“? S týmto receptom sa vám to podarí
Recepty
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Náročnejšie na starostlivosť, pochúťka pre škodce či rýchle rozrastanie. Pozor na tieto problémové trvalky!
Okrasná záhrada
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
Aktuality

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

7 najčastejších prekážok ku krajšiemu zadku: Fitness tréner zostavil pre vás plán na mieru, ako ho docieliť
Chudnutie a diéty
7 najčastejších prekážok ku krajšiemu zadku: Fitness tréner zostavil pre vás plán na mieru, ako ho docieliť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Motoristi, pozor! Štát rozšíri
Domáce
Motoristi, pozor! Štát rozšíri spoplatnené diaľnice, zmeny sa dotknú aj očakávaného tunela Višňové
Česi spúšťajú pilotný projekt,
Zahraničné
Česi spúšťajú pilotný projekt, na cestách pribudlo NOVÉ dopravné značenie! Inšpirácia prišla zo zahraničia
Murdocha zadržala polícia.
Zahraničné
Desivá otázka lekára žene! Môžem mať sex s tvojou dcérkou (5)? Skončil za mrežami
Krvavá dráma v Senci:
Domáce
Krvavá dráma v Senci: Žena zavolala na políciu, že dobodala muža! Tvrdila, že sa ju pokúsil znásilniť

Ďalšie zo Zoznamu