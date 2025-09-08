Bolsonarovi podporovatelia demonštrovali vo viacerých mestách Brazílie

SAO PAULO - Tisíce podporovateľov bývalého brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara v nedeľu opäť vyšli do ulíc vo viacerých mestách. Stalo sa tak niekoľko dní predtým, ako najvyšší súd rozhodne, či je vinný z prípravy štátneho prevratu po prehre vo voľbách v roku 2022. V prípade uznania za vinného mu hrozí 43 rokov väzenia, uviedla agentúra AFP.
Protesty sa konali na Deň nezávislosti Brazílie okrem iného v hlavnom meste Brazília, Riu de Janeiro či v Sao Paule. Bolsonaro sa na nich nezúčastnil, keďže je od augusta v domácom väzení. Najväčšie zhromaždenie Bolsonarových prívržencov oblečených v zeleno-žltých farbách štátnej vlajky sa začalo popoludní miestneho času na Avenida Paulista v Sao Paule.
Niektorí niesli transparenty na podporu Bolsonara a kritizovali súčasného prezidenta Luiza Inácia Lulu da Silvu a sudcov najvyššieho súdu.
Demonštranti žiadali amnestiu pre stovky Bolsonarových podporovateľov, ktorí boli odsúdení za útok na sídlo najvyššieho súdu, prezidentský palác a Kongres v metropole Brazília z 8. januára 2023. Veria, že Kongres schváli amnestiu, ktorá by sa nakoniec mohla týkať aj 70-ročného Bolsonara, aj keby bol odsúdený.
Ten tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania. V čase útoku bol v Spojených štátoch, no je obvinený z podnecovania výtržníkov, ktorí týždeň po nástupe Lulu k moci vyzvali armádu, aby ho zosadila.
Bolsonaro, ktorý bol prezidentom v rokoch 2019 - 2022, má zakázané kandidovať na verejnú funkciu do roku 2030 za to, že bez dôkazov spochybnil brazílsky volebný systém. Niekoľko hodín pred demonštráciami Bolsonarových priaznivcov v Sao Paule sa tisíce ľudí zúčastnili zhromaždili na protest proti prípadnej amnestii, ktorý organizovali odbory a ľavicové sociálne hnutia.