Hamas je podľa Trumpa ochotný rokovať: Najvyšší súd v Izraeli rozhodol, že palestínski väzni musia dostávať viac jedla

TEL AVIV - Najvyšší súd Izraela rozhodol, že izraelský väzenský úrad je povinný zabezpečiť palestínskym väzňom dostatočné množstvo potravín. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na izraelské médiá.
Reagoval tým na petíciu Združenia za občianske práva v Izraeli (ACRI), ktoré tvrdí, že podmienky palestínskych väzňov v izraelských väzniciach sa od útokov zo 7. októbra 2023 a následnej vojny v Pásme Gazy výrazne zhoršili. Podľa ACRI sú mnohí palestínski väzni, medzi ktorými sú aj priami účastníci útoku zo 7. októbra, značne podvyživení alebo nedostávajú dostatok jedla.
Politiku znižovania potravinových dávok palestínskym väzňom presadil krajne pravicový minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir, ktorý na sieti X Najvyšší súd obvinil, že ochraňuje „ohavných vrahov, únoscov a násilníkov“.
Rukojemníci, ktorých v Pásme Gazy stále zadržiava palestínska extrémistická organizácia Hamas, takúto ochranu podľa neho nemajú. „Osobám vo väzniciach budeme naďalej poskytovať minimálne podmienky predpísané zákonom,“ uviedol Ben Gvir.
Stanovisko súdu kritizoval tiež minister spravodlivosti Jariv Levin, ktorý je hnacou silou úsilia vlády oslabiť Najvyšší súd. Sudcov podľa portálu Ynet prirovnal k členom poroty kuchárskej šou MasterChef a posmešne označil za „najvyšších dietológov“.
Trump poslednýkrát varoval Hamas, aby prijal jeho návrh, ten je ochotný rokovať
Americký prezident Donald Trump dal v nedeľu „posledné varovanie“ palestínskemu militantnému hnutiu Hamas, aby prijalo jeho návrh dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Každý chce, aby sa rukojemníci vrátili domov. Každý chce, aby sa táto vojna skončila! Izraelčania moje podmienky prijali. Nastal čas, aby ich prijal aj Hamas. Varoval som Hamas pred dôsledkami ich neprijatia. Toto je moje posledné varovanie, ďalšie už nebude!,“ uviedol Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social.
O novom Trumpovom návrhu na prímerie informovala v sobotu izraelská spravodajská televízia N12. Podľa neho by Hamas v prvý deň prímeria prepustil všetkých zostávajúcich 48 rukojemníkov výmenou za tisíce Palestínčanov držaných vo väzeniach vrátane odsúdených vrahov. Nemenovaný izraelský predstaviteľ uviedol, že židovský štát Trumpov návrh „vážne zvažuje“, podrobnosti však neuviedol.
Hamas v reakcii na Trumpovu hrozbu zverejnenej v nedeľu večer podľa portálu Times of Israel konštatoval, že „je pripravený okamžite sadnúť si za rokovací stôl a diskutovať o prepustení všetkých zajatcov výmenou za jednoznačné vyhlásenie o ukončení vojny, úplné stiahnutie (izraelských síl) z Pásma Gazy a vytvorenie výboru zloženého z nezávislých Palestínčanov, ktorí by spravovali Pásmo Gazy“.
„Hamas víta akýkoľvek krok, ktorý pomôže úsiliu zastaviť agresiu proti nášmu ľudu,“ uvádza sa vo vyhlásení. Hnutie potvrdilo, že od americkej strany dostalo určité návrhy „zamerané na dosiahnutie prímeria“ a je v neustálom kontakte so sprostredkovateľmi, aby sa tieto návrhy pretavili do komplexnej dohody, „ktorá spĺňa naše požiadavky“.