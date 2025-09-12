Katarský premiér mieri do USA: Stretne sa s Rubiom a údajne aj s Trumpom

WASHINGTON - Katarský premiér Muhammad bin Abdarrahmán Ál Sání sa v piatok vo Washingtone stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubio, potvrdil rezort diplomacie USA. Očakáva sa, že bude diskutovať o izraelskom útoku v Katare a stave rokovaní o prímerí v Pásme Gazy, informuje o tom agentúra Reuters.
Katarský premiér sa v rámci cesty do USA okrem Rubia stretne aj s prezidentom USA Donaldom Trumpom, viceprezidentom J. D. Vanceom a osobitným vyslancom pre Blízky východ Steveom Witkoffom, uviedli s odvolaním sa na nemenované zdroje magazín Politico a spravodajský portál Axios.
Izrael v utorok podnikol 15 stíhačkami nálet na katarskú metropolu Dauha, ktorého terčom podľa neho boli lídri militantného hnutia Hamas, predovšetkým jeho hlavný vyjednávač Chalíl Hajja. Hamas tvrdí, že všetci jeho hlavní predstavitelia útok prežili. Zahynuli však piati členovia hnutia vrátane Hajjovho syna a príslušník katarských bezpečnostných zložiek. Náletom, ktorý zoširoka vyvolal odsúdenie, a to aj zo strany Bezpečnostnej rady OSN, Izrael podľa Reuters eskaloval svoje vojenské akcie na Blízkom východe.
Katar ako sprostredkovateľ
Katar pôsobí ako jeden z kľúčových sprostredkovateľov rokovaní o dohode, ktorá má viesť k prímeriu vo vojne medzi Izraelom a Hamasom, prepusteniu rukojemníkov zadržiavaných militantmi a vytvoreniu plánu pre povojnové Pásmo Gazy. Trump v utorok vyhlásil, že rozhodnutie Izraela podniknúť útok v Katare nespravil on, ale izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Americký prezident vyjadril s náletom nespokojnosť a označil ho za „nešťastný incident“, ktorý neprispel k mieru v regióne a neslúžil americkým ani izraelským záujmom.
Jednou z tém, o ktorých bude katarský premiér vo Washingtone rokovať, je podľa Axiosu bezpečnostná dohoda s USA. Trump po útoku nariadil Rubiovi, aby rozhovory o takejto dohode urýchlil. Katar chce podľa portálu využiť júnový iránsky útok na americkú základňu a najnovší izraelský úder v Dauhe ako spôsob, ako získať od Trumpovej administratívy oficiálnejšiu bezpečnostnú záruku.