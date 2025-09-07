Vo Washingtone protestovali proti nasadeniu Národnej gardy v meste

WASHINGTON - Niekoľko tisícok ľudí v sobotu demonštrovalo vo Washingtone D. C. proti rozhodnutiu prezidenta Donalda Trumpa nasadiť do ulíc hlavného mesta jednotky Národnej gardy. Šéf Bieleho domu zároveň nasadením armády opätovne pohrozil Chicagu. Informujú o tom agentúry Reuters a AFP.
Účastníci protestu pod názvom „Všetci sme D.C.“ skandovali slogany odsudzujúce Trumpa a niesli transparenty s nápismi „Trump musí odísť“, „Osloboďte D.C.“ alebo „Odpor proti tyranii“. „Som tu, aby som protestoval proti okupácii D.C.,“ povedal jeden z demonštrantov. „Sme proti autoritárskemu režimu a chceme, aby federálna polícia a Národná garda zmizli z našich ulíc,“ vysvetlil.
Trump minulý mesiac vyslal vojakov do Washingtonu, aby „obnovili zákon, poriadok a verejnú bezpečnosť“. Svoje rozhodnutie odôvodnil vysokou mierou kriminality v meste. Prezident tiež prevzal kontrolu nad metropolitnou políciou a vyslal federálne jednotky, vrátane členov imigračného a colného úradu, aby dohliadali na poriadok v uliciach mesta.
Podobný krok Trump zvažuje aj v meste Chicago. Na svojej sociálnej sieti Truth v sobotu napísal, že Chicago čoskoro zistí prečo sa ministerstvo obrany premenovalo na ministerstvo vojny. Demokratický guvernér štátu Illinois, kde sa nachádza Chicago, vyjadril pobúrenie nad Trumpovým príspevkom. „Prezident Spojených štátov hrozí vojnou americkému mestu. Nie je to vtip. Toto nie je normálne,“ napísal J. B. Pritzker v príspevku na X. „Illinois sa nenechá zastrašiť niekým, kto by chcel byť diktátorom,“ dodal.