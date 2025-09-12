Bratislava má po dlhšom čase za sebou prvý protest: Ľudia sa v tisícoch zhromaždili na námestí SNP!

protest na Námestí SNP v Bratislave (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
BRATISLAVA - V Bratislave na Námestí SNP sa vo štvrtok koná protest proti krokom súčasnej vládnej koalície. Organizuje ho opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) spoločne s občianskym aktivistom Nikitom Slovákom.
„Príďme si povedať, že sa nám to tu naozaj nepáči, že chceme niečo iné, chceme demokraciu, chceme naozaj rovných ľudí vo vláde a chceme politiku, nad ktorou nebudeme musieť každý deň vzdychať a plakať,“ povedal Slovák.
Mestská polícia Bratislava upozorňuje, že pri veľkom počte účastníkov môže dôjsť aj k obmedzeniam v doprave. „Ak sa budete pohybovať v centre, počítajte s tým, že Námestie SNP bude rušnejšie než obvykle,“ uviedla. Účastníkov protestu a aj širokú verejnosť zároveň mestskí policajti vyzvali na toleranciu a vzájomný rešpekt.
