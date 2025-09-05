Agresívny jeleň útočil: VIDEO Nabral na parohy muža odhodil ho ako bábku! Ten utrpel vážne zranenia

BUDAPEŠŤ - V maďarskej obci Mezőfalva sa odohrala scéna ako z hororu. Túlavý jeleň tam zaútočil na obecného poslanca a dobrovoľného hasiča Bálinta Pethese. Incident, ktorý zachytila palubná kamera, skončil vážnym zranením muža a smrťou útočiaceho zvieraťa.
Útok pri zastávke plnej detí
Podľa portálu 444.hu sa udalosť stala v utorok ráno. Jeleň sa najprv pohyboval po záhradách a následne zamieril k autobusovej zastávke, kde sa v tom čase nachádzali školáci. Pethes neváhal a vyrazil na miesto, aby deti ochránil.
Lenže namiesto úteku zviera zaútočilo priamo na neho. „Jeleň ho nabral na parohy a spôsobil mu vážne zranenia. Záchranári ho previezli do nemocnice, kde je jeho stav stabilizovaný,“ uviedol portál. Celý moment pritom zaznamenala kamera v aute.
„Zdvihol ma ako bábku“
Sám Pethes po incidente opísal, čo prežil: „Útok som prežil len preto, že som sa neotočil chrbtom. Bol som pripravený a chytil som jelena za parožie. No nečakal som, že ma zdvihne ako handrovú bábku a dvakrát so mnou otočí,“ napísal na Facebooku.
Na pomoc mu pribehli ďalší dvaja muži, ktorí ho z parožia vyslobodili a snažili sa zviera zahnať. Jeleň sa však odmietal stiahnuť z obce, a preto museli zasiahnuť privolaní poľovníci. Tí nakoniec z bezpečnostných dôvodov zviera zastrelili.
Nebezpečné stretnutia so zverou
Podobný prípad sa odohral koncom augusta na Slovensku. V Dolnej Strehovej sa 50-ročný muž pokúšal oslobodiť daniela, ktorý uviazol v oplotení jeho pozemku. Zvieratá však môžu reagovať nevyspytateľne – pri tejto snahe bol muž smrteľne zranený a na mieste vykrvácal.