Dramatická situácia v Tatrách! VIDEO Medveď v obkľúčení turistov, za jedným sa rozbehol: REAKCIA verejnosti

ZAKOPANÉ - Správa poľského Tatranského národného parku (TPN) upozornila turistov na zvýšené riziko stretnutia s medveďmi na turistických chodníkoch. V posledných dňoch dostali ochranári viacero hlásení o ich výskyte priamo na turistických trasách a videá s medveďmi sa objavili aj na sociálnych sieťach.
V pondelok portál Tatromaniak na Facebooku zverejnil video, ako sa skupina turistov dostala do blízkeho kontaktu s medveďom na chodníku v tatranskej Koščielenskej doline. Jeden z nich sa dal na útek a medveď sa za ním rozbehol. Odborníci pripomínajú, že to pri takomto stretnutí nie je správny postup. „Medveď je divoké zviera, ktoré sa môže správať nepredvídateľne. V prípade stretnutí nepanikárite, udržujte si čo najväčší odstup a ustúpte,“ uviedol poľský Tatranský národný park (TPN).
Väčšine ľudí na sociálnych sieťach však bolo medveďa ľúto a odsúdili správanie turistov. "Čo mal ten medveď robiť? Ľudia zo všetkých smerov, vystrašený. Jedného dňa inštinktívne zaútočí, pretože nebude vedieť žiadnu inú možnosť," hovorí Poliak Michal. Viacerí poukazujú aj na správanie tých, ktorí si medveďa natáčali, namiesto toho, aby sa dali pre vlastné bezpečie na ústup.
"Ak by chcel (medveď, pozn. red,) naháňať, bez problémov by turistu dobehol," hovorí Poliak Miroslav, pričom poukázal na skutočnosť, že medvede vedia bežať rýchlosťou až 50 km/h. "Myslím si, že sa bál a radšej utekal pred väčšou skupinou hlupákov s telefónmi. A po druhé, na tých mostoch nemal kam utiecť, len po chodníku. Za mostom utiekol do lesa," dodal.
Zvýšený výskyt medveďov v Tatrách
Správa poľského Tatranského národného parku v tejto súvislosti varuje turistov pred zvýšeným rizikom stretnutia s medveďmi na turistických chodníkoch. Podľa TPN turisti môžu znížiť riziko kontaktu, ak sa budú držať vyznačených trás a vyhnú sa nočným túram. "Nezabúdajme, že len dočasne sa zdržiavame v oblasti, kde medvede žijú trvalo," uvádza TPN v príspevku na sieti Facebook. Dôležité je tiež nezanechávať odpadky a najmä neprikrmovať zvieratá. "Prvý pokrm spojený s prítomnosťou človeka môže byť vydaným rozsudkom smrti," varovala správa parku.
Špeciálna opatrnosť sa odporúča pri osamelých túrach v hustom poraste. Odborníci odporúčajú správať sa tak, aby zviera nebolo prekvapené, napríklad rozprávať sa nahlas či pískať si. Pri nájdení čerstvých stôp alebo trusu medveďa radia okamžite zmeniť smer a nepokračovať ďalej.
Vedenie parku pripomenulo, že na väčšine chodníkov je zakázané vodiť psov, výnimkou je len Dolina Chocholowska a cesta pod Reglami, ale psy musia byť na vôdzke. Podľa odhadov žije vo Vysokých Tatrách asi 50 až 60 medveďov, z toho väčšina na slovenskej strane. Na poľskej strane žije asi 15 medveďov a sú prísne chránené.