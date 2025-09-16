Zásah proti drogovej trestnej činnosti: FOTO Dve osoby zadržané v Trnavskom kraji

TRNAVA - Polícia obvinila 25-ročnú ženu a 42-ročného muža z okresu Trnava z drogovej trestnej činnosti. Stalo sa tak po policajnej akcii, ktorá sa uskutočnila 11. septembra pri jednom z motorestov v okrese Trnava, kde polícia zadržala skupinu piatich osôb. Trnavská krajská polícia o tom v utorok informovala na sociálnej sieti.
Dve ženy a traja muži si mali spoločne zadovažovať a predávať látku obsahujúcu metamfetamín v okresoch Trnava a Hlohovec. „Na mieste prebehli osobné prehliadky aj kontrola dvoch osobných motorových vozidiel. Policajti zaistili drogy v množstve viac ako 30 gramov pervitínu, finančnú hotovosť a mobilné telefóny,“ priblížila polícia.
Ako uviedla, obvinené osoby už boli v minulosti odsúdené za majetkovú a drogovú trestnú činnosť. „Za uvedený skutok im hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na tri až desať rokov. Na základe rozhodnutia súdu sú osoby stíhané väzobne,“ doplnili policajti. Ďalších troch zadržaných - jednu ženu a dvoch mužov, po vykonaní potrebných úkonov prepustili na slobodu.