Izrael kritizuje eurokomisárku: Ide o údajné šírenie propagandy Hamasu

JERUZAELM - Izrael vo štvrtok ostro kritizoval vyjadrenia podpredsedníčky Európskej komisie (EK) Teresy Riberovej, ktorá označila vojnu v palestínskom Pásme Gazy za „genocídu“. Izrael ju obvinil z toho, že sa stala „hlásnou trúbou propagandy (palestínskeho) hnutia Hamas“.
„Rázne odsudzujeme nepodložené obvinenia, ktoré vyslovila výkonná podpredsedníčka Európskej komisie,“ uviedol na sociálnej sieti X hovorca izraelského ministerstva zahraničných vecí Oren Marmorštajn, informovala agentúra AFP. Riberovej odkázal, že „namiesto opakovania krvavej lži šírenej Hamasom" by mala vyzvať na prepustenie všetkých rukojemníkov odvlečených palestínskymi komandami z Izraela a apelovať, aby Hamas zložil zbrane, nech sa môže skončiť vojna.
Riberová označila situáciu v Pásme Gazy za genocídu
Riberová označila situáciu v Pásme Gazy za genocídu a odsúdila aj nečinnosť 27 členských štátov EÚ v tejto otázke. AFP poznamenala, že Riberová je prvou členkou EK, ktorá verejne vyjadrila tento názor. „Genocída v Gaze zdôrazňuje neschopnosť Európy konať a hovoriť jedným hlasom, aj keď sa protesty šíria európskymi mestami,“ povedala Riberová, ktorá je členkou Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), počas prejavu na prestížnej vysokej škole Sciences Po v Paríži.
EÚ je rozdelená v názoroch
EÚ je rozdelená v názoroch, aký postoj zaujať voči Izraelu, ktorý na vpád palestínskych kománd a terorizovanie a zabíjanie obyvateľstva na juhu Izraela reagoval najskôr leteckou a následne aj pozemnou operáciou na území Pásma Gazy. Jej cieľom je eliminovať Hamas, ktorý Izrael vníma ako svoje existenčné ohrozenie.
Niekoľko krajín vrátane Nemecka trvá na práve Izraela brániť sa v súlade s medzinárodným právom, zatiaľ čo iné, ako napríklad Španielsko, už niekoľko mesiacov odsudzujú „genocídu“ voči Palestínčanom v Pásme Gazy. Tieto rozpory paralyzujú akékoľvek kroky EÚ v tejto otázke. Európska komisia napr. koncom júna rozhodla, že Izrael porušuje článok asociačnej dohody s EÚ týkajúci sa dodržiavania ľudských práv. V reakcii na to EK navrhla pozastaviť určité financovanie izraelských startupov. Toto rozhodnutie však zatiaľ členskými štátmi nebolo schválené, a to aj napriek týždňom rokovaní, napísala AFP.