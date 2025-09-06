Sobota6. september 2025, meniny má Alica, zajtra Marianna

Je nezmysel hovoriť, že v prípade Gazy ide o dobrovoľné vysídľovanie, uviedol Badr Abdalátí

Badr Abdalátí
Badr Abdalátí (Zdroj: SITA/AP Photo/Thanassis Stavrakis)
TASR

KÁHIRA - Opisovať vysídľovanie Palestínčanov ako dobrovoľné je „nezmysel,“ vyhlásil v sobotu egyptský minister zahraničných vecí Badr Abdalátí. Informuje o tom agentúra Reuters.

„Ak je tu (v Gaze) človekom zapríčinený hladomor, jeho cieľom je vytlačiť obyvateľov z ich zeme. Je nezmysel hovoriť, že ide o dobrovoľné vysídľovanie,“ povedal Abdalátí na spoločnej tlačovej konferencii so šéfom Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) Philippem Lazzarinim. Šéf egyptskej diplomacie sa tak vyjadril krátko po tom, čo Izrael vyzval obyvateľov mesta Gaza, aby odišli smerom na juh, zatiaľ čo jeho sily postupujú hlbšie do najväčšej mestskej oblasti palestínskej enklávy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu podľa Reuters podporil myšlienku, že by Palestínčanom z Gazy mal byť umožnený dobrovoľný odchod a navrhol, že prijať by ich mali iné štáty.

Netanjahuova kancelária v piatok uviedla, že premiér hovoril o základnom ľudskom práve každej osoby vybrať si miesto na život, najmä počas obdobia vojny. Egyptský minister zahraničných vecí tiež povedal, že sa v piatok rozprával s osobitným vyslancom amerického prezidenta Steveom Witkoffom. Dvojica diskutovala o zintenzívnení úsilia pri realizácií najnovšieho návrhu na prímerie. Abdalátí obvinil Izrael z „neústupčivosti“ pri odďaľovaní dosiahnutia prímeria. Palestínske militantné hnutie Hamas v auguste uviedlo, že súhlasilo s návrhom na 60 dní trvajúce prímerie, v rámci ktorého by hnutie prepustilo polovicu rukojemníkov výmenou za Palestínčanov väznených v Izraeli. Netanjahu následne povedal, že Izrael okamžite obnoví rokovania o prepustení všetkých rukojemníkov a o ukončení vojny, ale za podmienok, ktoré Izrael považuje za prijateľné, informuje Reuters.

Badr Abdalátí
