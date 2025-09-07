Húsíovia zasiahli letisko v južnom Izraeli: Uzavreli vzdušný priestor, jeden je človek zranený

TEL AVIV – Dron vypustený húsíjskými povstalcami z Jemenu zasiahol letisko v južnom Izraeli, v dôsledku čoho uzavreli vzdušný priestor na juhu krajiny a zastavili tamojšie lety, oznámila v nedeľu izraelská armáda.
Armáda uviedla, že húsíovia útočili viacerými dronmi a časť z nich zostrelili ešte mimo vzdušného priestoru krajiny. Najmenej jeden zasiahol halu pre cestujúcich na Ramonovom medzinárodnom letisku neďaleko izraelského letoviska Ejlat. Podľa záchrannej služby utrpel jeden človek menšie zranenia.V máji raketa odpálená jemenskými militantmi dopadla neďaleko Medzinárodného letiska Bena Guriona pri Tel Avive. Zranila štyroch ľudí a mnohé letecké spoločnosti v dôsledku tohto útoku zrušili lety do Izraela na niekoľko mesiacov. Izrael neskôr zasiahol a zničil hlavné letisko v jemenskej metropole Saná, kontrolovanej húsíami.
Nedeľňajší útok sa odohral dva týždne po tom, ako pri izraelskom nálete v jemenskom hlavnom meste zahynul premiér vlády húsíov a mnohí členovia jeho kabinetu. Povstalci vyhlásili, že v odvete zintenzívnia útoky na Izrael a lode v Červenom mori. V poslednom čase odpaľujú rakety a drony najmenej raz za deň a začali používať aj strely s kazetovou muníciou.