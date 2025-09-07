Česi spúšťajú pilotný projekt, na cestách pribudlo NOVÉ dopravné značenie! Inšpirácia prišla zo zahraničia

PRAHA – Česká republika sa rozhodla po zavedení novej obmedzenej rýchlosti na diaľnici vyskúšať zase niečo nové. Na cestách pribudli nové dopravné značenia, ktorých cieľom je zvýšenie bezpečnosti. I keď ide zatiaľ len o testovanie, naši susedia si od toho veľa sľubujú. Inšpirovali sa inými európskymi krajinami, kde sa podobné zmeny overili.
Na českých cestách pribudne nové dopravné značenie. Nejde pritom o žiadne dopravné značky, ale zmeny budú viditeľné priamo na vozovke. Ide o testovanie, ktoré má zvýšiť bezpečnosť na cestách. Prvotným cieľom je znížiť nehodovosť spôsobenú motocyklom. Pri stredovej čiare sa na niektorých miestach objavia tzv. elipsy.
Ako poznamenala organizácia BESIP (bezpečnosť cestnej premávky), v Rakúsku už takéto značenie funguje v rámci pravidiel cestnej premávky. Platí navyše pre motocyklistov, pričom ostatní vodiči nové značky riešiť vôbec nemusia.
"Inšpirovali sme sa Rakúskom, ale aj Slovinskom, Luxemburskom či Škótskom. Všade tam už nainštalovali podobné značenia. Pri vhodnom umiestnení viedlo skutočne k zníženiu dopravných nehôd," povedal vedúci oddelenia BESIP Tomáš Neřold.
Na tomto úseku
Nové značenie testujú cestári blízko Červenohorského sedla v Jeseníkoch na ceste prvej triedy 1/44. Elipsy popri stredovej čiare pomáhajú najmä motocyklistom a cyklistom udržať sa počas náklonu vo svojom jazdnom pruhu, aby nedošlo k situácii, že sa ocitne v protismere. Z pochopiteľných dôvodov sú preto elipsy umiestnené v zákrutách. Novinky upozorňujú, že motocyklisti veľmi často prechádzajú zákrutami príliš blízko stredového jazdného pruhu.
"Motocyklisti (platí to aj pre cyklistov) sú pri strete s inými vozidlami chránení výrazne menej než vodiči. Takmer 40 percent smrteľných nehôd motorkárov nastáva počas prejazdu zákrutami," povedal riaditeľ BESIP Jindřich Frič.