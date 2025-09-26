Piatok26. september 2025, meniny má Edita, zajtra Cyprián, Damián

Obchodná vojna sa vyostruje: Šefčovič reaguje na Trumpove nové clá

Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič
Eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič (Zdroj: SITA/AP Photo/Vincent Thian)
TASR

BRUSEL/HANOJ - Európska únia verí, že Spojené štáty dodržia zámer zakotvený v spoločnom vyhlásení EÚ a USA o vzájomnej obchodnej a colnej dohode a že európske firmy a vývozcovia nebudú platiť vyššie ako dohodnuté 15-percentná clá. V piatok to počas stretnutia s novinárom v Hanoji povedal eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič.

Šefčovič začiatkom týždňa spresnil, že v Hanoji sa zúčastní na zasadnutí špeciálneho výboru, ktorý sa riadi európsko-vietnamská obchodná spolupráca. Rozhovor, ktorý poskytol médiám po tomto stretnutí, jeho kabinet poskytol aj TASR.

Hlavné otázky, ktorým v Hanoji čelil slovenský eurokomisár, sa týkali štvrtkového (25.9.) oznámenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že jeho administratíva od 1. októbra prijme nové clá voči obchodným partnerom vo svete na lieky, nákladné vozidlá a nábytok. Malo by ísť o 100-percentné clá na všetky značkové alebo patentované farmaceutické výrobky, ak ich výrobná spoločnosť nezabezpečuje výrobu v Amerike, 25-percentné clá na nákladné automobily vyrobené v iných častiach sveta, 50-percentné clo na kuchynské a kúpeľňové skrinky a 30-percentné clo na čalúnený nábytok.

Šefčovič očakáva dodržiavanie colných záväzkov USA

Šefčovič pripomenul spoločné augustové vyhlásenie EÚ a USA, kde je podľa neho jasný záväzok Američanov, že farmaceutické výrobky EÚ budú podliehať 15-% colnému zaťaženiu. „Keď sme pripravovali spoločné vyhlásenie, vyšetrovanie americkej strany už prebiehalo. Dohodli sme sa, že farmaceutické výrobky a tiež polovodiče budú kryté týmto stropom. Takže očakávam, že tieto záväzky budú plnené. Musím povedať, že doteraz obe strany dodržiavajú záväzky zo spoločného vyhlásenia,“ opísal situáciu.

Pripomenul, že Trumpova administratíva vo štvrtok podpísala výnosy, ktoré zavádzajú retroaktívne od 1. augusta 15-% daň pre automobily a ich súčiastky a od 1. septembra rovnakú daň pre lietadlá a generiká. „Zo strany Spojených štátov bolo všetko dodržané a aj na našej strane, lebo sme predstavili návrh na zníženie ciel pre americké výrobky do EÚ do konca augusta. Verím, že budeme pokračovať v dobrej implementácii záväzkov spoločného vyhlásenia,“ odkázal.

Rokovania s USA o clách na oceľ a hliník pokračujú

Vo štvrtok sa Šefčovič v Malajzii, počas pracovného zasadnutia ministrov obchodu krajín ASEAN, stretol aj s veľvyslancom prezidenta USA pre obchod Jamiesonom Greerom, s ktorým okrem iného rokoval o clách pre hliník a oceľ. Pre médiá v Hanoji uviedol, že Greera informoval o opatreniach, ktoré EÚ prijíma na ochranu oceliarskeho priemyslu trpiaceho nadmernou kapacitou dovozu ocele zo zahraničia. Zdôraznil, že európski výrobcovia trpia vysokým colným zaťažením na oceľ a hliník.

„Zhodli sme sa na tom, že pripravím konkrétne návrhy a zrejme v priebehu víkendu ich pošlem mojim americkým partnerom. Návrhy, ako môžeme riešiť tento problém, lebo náš vzájomný obchod s oceľou a hliníkom sa týka špeciálnej ocele v limitovaných množstvách. Mali by sme byť schopní túto otázku vyriešiť, lebo nie sme si navzájom problémom, pokiaľ ide o export ocele a hliníka,“ vysvetlil Šefčovič.

