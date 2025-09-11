Ministerstvo spravodlivosti zverejnilo na svojom webe návrh znenia nového Občianskeho zákonníka

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zverejnilo na svojom webe ucelený návrh paragrafového znenia a dôvodovej správy nového Občianskeho zákonníka. Návrh má 597 strán a 2144 paragrafov. Medzi základné ciele rekodifikácie patrí zmodernizovanie súkromného práva, pozdvihnutie významu autonómie vôle či zjednotenie podstatnej časti súkromnoprávnej úpravy.
Nový Občiansky zákonník má tiež odstrániť relikty socialistického prístupu k súkromnému právu a sprehľadniť a vyjasniť systém súkromného práva, doplnilo ministerstvo. „Našim veľkým a hlavným cieľom je rekodifikácia občianskeho práva hmotného, ktorá sa tu rieši niekoľko desiatok rokov a my sme chceli s týmto naozaj pohnúť, pretože sme v Európe poslednou krajinou, v ktorej Občiansky zákonník nevyhovuje potrebám doby,“ uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).
Nový Občiansky zákonník bude pozostávať so šiestich častí: všeobecná časť, osoby, rodinné právo, vecné práva, záväzkové právo a dedičské právo. Definovať by mal napríklad ľudské telo a pojem zviera. Čo sa týka rodinného práva, nový predpis precizuje podmienky uzavretia manželstva v prípade priameho ohrozenia života jedného zo snúbencov. Pribudne napríklad nový dôvod neplatnosti manželstva, a to nepoctivý úmysel pri jeho uzatváraní. Počíta sa aj s upustením pojmu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ktorý by nahradil pojem spoločné imanie manželov. Rekodifikáciou sa má tiež odstrániť dualizmus záväzkov v Občianskom a Obchodnom zákonníku, respektíve celá záväzková časť sa z Obchodného zákonníka vypúšťa.