Predseda Národnej rady Raši označil posilnenie strategického partnerstva SR a Japonska za kľúčové

TOKIO - Predseda Národnej rady SR Richard Raši sa v stredu v rámci zahraničnej cesty do Japonska stretol s predsedom dolnej komory japonského parlamentu Fukuširom Nukagaom. Hlavnými témami rokovaní bolo prehĺbenie ekonomickej spolupráce, podpora investícií a spoločný postoj k aktuálnym medzinárodným výzvam vrátane vojny na Ukrajine, informuje odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
Predstavitelia krajín sa osobitne venovali strategickému významu príchodu spoločnosti Nippon Steel na Slovensko, ktorá prostredníctvom akvizície U. S. Steel v Košiciach zriadila svoju jedinú európsku pobočku. „Predseda Snemovne reprezentantov pán Nukaga deklaroval záujem, aby sa táto investícia úspešne rozvíjala. Vníma, že ide o najväčšieho zamestnávateľa na východnom Slovensku,“ uviedol predseda parlamentu. Podpredseda NR SR Peter Žiga pripomenul, že momentálne v SR pôsobí viac ako 60 japonských firiem, ktoré sú v mnohých oblastiach lídrami vo výskume a inováciách.
Výsledkom stretnutia parlamentnej delegácie je záväzok posilniť politické a kultúrne väzby, predovšetkým ekonomické vzťahy medzi Slovenskom a Japonskom. Raši svojho rezortného partnera zároveň oboznámil s nadchádzajúcou návštevou prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho v Japonsku a s pripravovaným Dňom Slovenskej republiky na Expo 2025 v Osake.
Na záver pozval Predseda NR SR Nukagau na návštevu Slovenska spolu s japonskou podnikateľskou delegáciou. Cieľom je pretaviť vzájomné vzťahy do konkrétnych ekonomických projektov, ktoré pomôžu slovenskému hospodárstvu, vede a výskumu. „Japonskí partneri nás vnímajú ako veľmi seriózneho a spoľahlivého európskeho partnera. Aj preto je naším cieľom, aby Slovenská republika podpísala s Japonskom dohodu o strategickej spolupráci, ktorá otvorí dvere a zjednoduší vzájomný obchod medzi našimi krajinami,“ uzavrel Raši.