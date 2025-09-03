Izraelská tajná služba odhalila plán Hamasu na atentát na ministra národnej bezpečnosti

TEL AVIV - Izraelská tajná služba Šin Bet v stredu uviedla, že zmarila pokus o atentát na izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira a zatkla pri tom členov bunky palestínskeho militantného hnutia Hamas na Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
Plánovaný atentát na krajne pravicového ministra mal podľa Šin Betu zahŕňať použite výbušných dronov. Tajná služba uviedla, že pri akcii zatkla členov bunky Hamasu z okolia mesta Hebron na Západnom brehu Jordánu a drony zhabala. Šin Bet tvrdí, že podľa jeho informácií militanti riadili pobočku Hamasu v Turecku a mali v úmysle „vykonať atentát na Ben Gvira“. Palestínske hnutie, ani Turecko sa bezprostredne k údajnému plánovanému útoku nevyjadrili.
Ben Gvir vo vyhlásení uviedol, že sa nenechá odradiť alebo zastrašiť. „Hamas sa ma už päťkrát pokúsil zavraždiť a zakaždým zlyhal,“ uviedol minister a poďakoval sa izraelským bezpečnostných zložkám. Pásmo Gazy je zničené takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala už vyše 63-tisíc obetí. Úrady pri počte obetí nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters. Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo hnutie Hamas a ďalšie militantné skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.