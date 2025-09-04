Hamas je pripravený na komplexnú dohodu o prímerí v Pásme Gazy: Čaká na reakciu Izraela

GAZA - Palestínske militantné hnutie Hamas tvrdí, že je „pripravené na komplexnú dohodu“ s Izraelom o prímerí v Pásme Gazy. Skupina v stredu večer uviedla, že naďalej čaká na odpoveď Izraela na najnovší návrh prímeria. Informuje o tom agentúra DPA.
Hamas pred viac ako dvoma týždňami súhlasil s novým návrhom na prímerie vo vojnou zničenom Pásme Gazy a svoju odpoveď odovzdal sprostredkovateľom. Izrael, ktorý už takmer 23 mesiacov vedie vojnu s Hamasom, dosiaľ na návrh neodpovedal. Podmienky Izraela na dohodu podľa DPA zahŕňajú prepustenie všetkých rukojemníkov a odzbrojenie Hamasu. Izraelský minister obrany Jisrael Kac uviedol, že „Hamas naďalej klame a vyslovuje prázdne slová“.
Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua vo vyhlásení uviedla, že oznámenie Hamasu bolo len „ďalšie prekrúcanie“ zo strany palestínskej skupiny, ktoré podľa úradu predsedu vlády neobsahovalo nič nové. Vojna by podľa vyhlásenia Netanjahuovej kancelárie mohla ihneď skončiť pod podmienkami, ktoré stanovil izraelský kabinet. Tieto podmienky zahŕňajú aj demilitarizáiu Pásma Gazy a izraelskú bezpečnostnú kontrolu územia, objasňuje DPA.
Hamas vyhlásil, že je pripravený „vstúpiť do komplexnej dohody, v rámci ktorej budú všetci nepriateľskí väzni zadržaní odbojom prepustení výmenou za dohodnutý počet väznených Palestínčanov zadržiavaných okupačnou entitou“. DPA vysvetľuje, že palestínski militanti označujú rukojemníkov ako väzňov. Militantné hnutie okrem toho tvrdí, že súhlasí s vytvorením „nezávislej technokratickej národnej administratívy“ pre Pásmo Gazy. Na ostatné izraelské požiadavky Hamas podľa DPA nereagoval.