Izraelské útoky na mesto Gaza si vyžiadali najmenej 19 obetí

GAZA - Izraelské tanky prenikli hlbšie do mesta Gaza a na jednom z jeho predmestí izraelská armáda odpálila vozidlá naložené výbušninami. Na mesto podnikol aj letecké útoky a podľa tamojší predstaviteľov a svedkov tam v pondelok zahynulo najmenej 19 ľudí. Izrael na správy o ofenzíve bezprostredne nereagoval, informuje agentúra Reuters.
Obyvatelia Gazy uviedli, že izraelské jednotky vyslali staré obrnené vozidlá do východnej časti preľudnenej štvrte Šejk Radwan. Pri ich odpálení zničili niekoľko domov a donútili rodiny k úteku. Podľa zdravotníckych orgánov zahynulo pri izraelských leteckých útokoch na Gazu ešte pred príchodom tankov 14 ľudí vrátane žien a detí. Izraelská armáda uviedla, že v celej enkláve pokračuje v boji proti militantnému hnutiu Hamas a za posledný deň zasiahla niekoľko vojenských štruktúr a základní, ktoré boli údajne použité na útoky na jej vojakov.
Reuters pripomína, že Izrael plánuje prevziať úplnú kontrolu nad celým Pásmom Gaz s cieľom zničiť Hamas. Izraelská armáda v piatok vyhlásila mesto za „nebezpečnú bojovú zónu“ a začala distribuovať letáky s výzvou pre tamojších obyvateľov na jeho opustenie. Izrael na Pásmo Gazy v októbri 2023 zaútočil po útoku Hamasu na okolité izraelské komunity. Izraelské vojenské operácie v enkláve odvtedy zabili približne 63.000 ľudí, poškodili alebo zničili väčšinu budov a prinútili takmer všetkých jeho obyvateľov aspoň raz opustiť svoje domovy.