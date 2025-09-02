Rusi vraj rušili GPS von der Leyenovej lietadla: Teraz prehovoril FlighRadar24! Signál bol v poriadku

PLOVDIV - Počas nedeľného letu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej do Plovdivu malo dôjsť k vážnej poruche satelitnej navigácie, ktorú úrady spájajú s možným ruským zásahom. Kým niektoré zdroje hovoria o núdzovej orientácii podľa papierových máp, služba Flightradar24 tvrdí, že let prebiehal bez problémov.
Podľa exkluzívnych informácií Financial Times bol let z Varšavy do Bulharska prerušený záhadným výpadkom všetkých navigačných systémov. Pilot mal viac než hodinu krúžiť nad plovdivským letiskom a následne pristál klasickou metódou – podľa mapových podkladov. „Celý GPS priestor na letisku skolaboval. Bola to nespochybniteľná porucha,“ citoval denník nemenovaného európskeho insidera.
Ruská stopa v pozadí?
Bulharská letecká správa potvrdila, že 16:17 SELČ zaznamenala narušenie systému GNSS. Oficiálne nevymenovala vinníka, no z Bruselu prišlo jednoznačné stanovisko: „Bulharské orgány majú podozrenie, že išlo o zásah z Ruska,“ uviedla hovorkyňa Komisie. Podobné incidenty sa podľa expertov od začiatku vojny na Ukrajine stali čoraz častejšie.
Flightradar24: žiadny výpadok nebol
Tvrdenia o výpadku však narazili na odpor. Služba Flightradar24 na sociálnej sieti X zverejnila dáta, podľa ktorých let trval 1 hodinu a 57 minút, a transpondér lietadla počas celej cesty hlásil „dobrú kvalitu GPS signálu“. To vrhá otázniky na verziu o núdzovej navigácii, píše Focus Online.
Von der Leyenová: „Putin je predátor“
Ursula von der Leyenová do Bulharska pricestovala na stretnutie s premiérom Rosenom Željazkovom a návštevu zbrojárskeho podniku. Na mieste varovala pred ruským lídrom: „Vladimir Putin sa nezmenil a nezmení. Je to predátor. Dá sa zastaviť len odstrašovaním.“
Návrat bez komplikácií
Po stretnutí odletela von der Leyenová späť tým istým lietadlom – tentoraz už bez akýchkoľvek problémov. Spor o tom, či skutočne došlo k sabotáži zo strany Ruska, však zostáva otvorený.