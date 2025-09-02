Hrozivý útok vo Francúzsku: Muž ozbrojený nožom dobodal najmenej štyroch ľudí

MARSEILLE - Polícia v juhofrancúzskom meste Marseille v utorok smrteľne postrelila muža, ktorý je podozrivý z dobodania najmenej štyroch ľudí. K útoku došlo v centre tohto prístavného mesta, v blízkosti lokality známej obchodovaním s drogami. Stav osôb zranených pri útoku nožom nateraz nie je známy, uviedla agentúra AFP.
Podľa denníka La Provence sa útok odohral na pouličnej terase jednej z reštaurácií v 1. obvode Marseille, neďaleko miestneho najstaršieho prístavu Vieux-Port. Policajti použili služobnú zbraň po tom, ako muž neuposlúchol ich výzvy, aby odhodil nôž, ktorým útočil. Očití svedkovia uviedli, že podozrivý sa nožom vyhrážal aj policajtom, keď sa ho pokúšali zneškodniť a zadržať.
Z medializovaných informácií odvolávajúcich sa na zdroje oboznámené s prípadom vyplýva, že medzi obeťami útoku je údajne aj majiteľka neďalekého hotela Amira. Predpokladá sa, že táto žena útočníka poznala a krátko pred incidentom sa s ním pohádala. Televízia BFM uviedla, že zastrelený muž je tuniský štátny príslušník s povolením na pobyt vo Francúzsku.