Utorok2. september 2025, meniny má Linda, Rebeka, zajtra Belo

Hrozivý útok vo Francúzsku: Muž ozbrojený nožom dobodal najmenej štyroch ľudí

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/David Goldman)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MARSEILLE - Polícia v juhofrancúzskom meste Marseille v utorok smrteľne postrelila muža, ktorý je podozrivý z dobodania najmenej štyroch ľudí. K útoku došlo v centre tohto prístavného mesta, v blízkosti lokality známej obchodovaním s drogami. Stav osôb zranených pri útoku nožom nateraz nie je známy, uviedla agentúra AFP.

Podľa denníka La Provence sa útok odohral na pouličnej terase jednej z reštaurácií v 1. obvode Marseille, neďaleko miestneho najstaršieho prístavu Vieux-Port. Policajti použili služobnú zbraň po tom, ako muž neuposlúchol ich výzvy, aby odhodil nôž, ktorým útočil. Očití svedkovia uviedli, že podozrivý sa nožom vyhrážal aj policajtom, keď sa ho pokúšali zneškodniť a zadržať.

Z medializovaných informácií odvolávajúcich sa na zdroje oboznámené s prípadom vyplýva, že medzi obeťami útoku je údajne aj majiteľka neďalekého hotela Amira. Predpokladá sa, že táto žena útočníka poznala a krátko pred incidentom sa s ním pohádala. Televízia BFM uviedla, že zastrelený muž je tuniský štátny príslušník s povolením na pobyt vo Francúzsku.

Viac o téme: FrancúzskoNôžMarseilleDobodanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Polícia v Prešovskom kraji
Polícia v Prešovskom kraji rieši viaceré prípady nebezpečného vyhrážania
Domáce
Sedemdesiatjedenročný bývalý americký vojak
Po 47 rokoch spravodlivosť: Bývalý vojak dostal doživotie za vraždu mladej ženy
Zahraničné
Sýrčana obvinili z útoku
Sýrčana obvinili z útoku pri pamätníku obetiam holokaustu v Berlíne
Zahraničné
FOTO MIMORIADNY posun v prípade
MIMORIADNY posun v prípade dobodaného Petra (17): Obvinili 18-ročného cudzinca, tesne pred útokom došlo k hádke!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Výstavba cesty na Pršiansku terasu počas kontrolného dňa
Výstavba cesty na Pršiansku terasu počas kontrolného dňa
Správy
Letné aktivity zakončíme drepovacou výzvou, uviedla Karolína Bortáková
Letné aktivity zakončíme drepovacou výzvou, uviedla Karolína Bortáková
Správy
Paralympionici otvorili Nezlomný chodník slávy
Paralympionici otvorili Nezlomný chodník slávy
Šport

Domáce správy

Národná banka Slovenska varuje
Národná banka Slovenska varuje pred podvodmi: Slovákov môžu pripraviť o peniaze!
Domáce
FOTO Na západe Slovenska hrozia
Na západe Slovenska hrozia v noci búrky: Meteorológovia vydali výstrahu
Domáce
Aneta Büdi
AKTUÁLNE Aneta Büdi skončila na poste riaditeľky Správy rezortných zariadení
Domáce
Na Slovensko mieria búrky: SHMÚ vydal výstrahu pre viaceré kraje už na dnešný večer! Pozrite si MAPU
Na Slovensko mieria búrky: SHMÚ vydal výstrahu pre viaceré kraje už na dnešný večer! Pozrite si MAPU
Banská Bystrica

Zahraničné

Ursula von der Leyenová
Rusi vraj rušili GPS von der Leyenovej lietadla: Teraz prehovoril FlighRadar24! Signál bol v poriadku
Zahraničné
Spoločnosť OpenAI reaguje na
Spoločnosť OpenAI reaguje na obavy po samovražde tínedžera: Zavedie funkciu rodičovskej kontroly
Zahraničné
Hrozivý útok vo Francúzsku:
Hrozivý útok vo Francúzsku: Muž ozbrojený nožom dobodal najmenej štyroch ľudí
Zahraničné
Piráti odštartovali horúcu fázu
Piráti odštartovali horúcu fázu kampane: Vo voľbách chcú poraziť SPD a byť tretí
Zahraničné

Prominenti

FOTO Bývalá televízna hlásateľka BOJUJE
Bývalá televízna hlásateľka BOJUJE so zdravotnými problémami: RAKOVINA pľúc!
Domáci prominenti
Choreografa Cmoreja zasiahlo 20-tisíc
Choreografa Cmoreja zasiahlo 20-tisíc voltov: Aký má život po nešťastí! Dnes má iný problém
Domáci prominenti
Anna Wintour
KONIEC jednej éry vo Vogue: Anna Wintour ODCHÁDZA… Jej nástupkyňou je DCÉRA slávnej herečky!
Zahraniční prominenti
Nedvěd OSLAVOVAL narodeniny BEZ
Nedvěd OSLAVOVAL narodeniny BEZ Dary: VEČER aj RÁNO strávil s INOU kráskou!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Každý prst vašej ruky
Každý prst vašej ruky skrýva starodávnu liečivú múdrosť: Zistite, čo robiť, aby ste ostali zdraví
vysetrenie.sk
Smiech
Telefonát z ambulancie sa zmenil na KOMÉDIU: Pacientka neverila vlastným ušiam!
Zaujímavosti
Chlapec v šoku: Rozplakal
Chlapec v šoku: Rozplakal sa, keď zistil pravdu o Trumpovi! VIDEO baví milióny
Zaujímavosti
Bolí vás zub a
Bolí vás zub a odkladáte návštevu zubára? OKAMŽITE ho napravte! Váš život môže byť v ohrození
Zaujímavosti

Dobré správy

Majte sa pred nimi
Majte sa pred nimi na pozore: Tieto kožné choroby trápia Slovákov najčastejšie
plnielanu.sk
Skvelá večera iba za
Skvelá večera iba za 5 eur? Slováci začínajú využívať nový spôsob šetrenia
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Trápia vás bolesti chrbta alebo kĺbov? Slováci môžu po novom získať posudok odborníka do 3 dní
plnielanu.sk
Spoločnosť EVROmat je najväčší
Cena strechy závisí od viacerých faktorov: Jeden typ materiálu sa teší stále väčšej popularite
Domáce

Ekonomika

Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej
Zlato prepisuje dejiny: Cena vyskočila nad 3500 dolárov a môže rásť ďalej
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Hotovosť bude dostupnejšia: Peniaze si vyberiete priamo pri pokladni v obchode!
Fico sa má stretnúť so Zelenským: Odmietame útoky na ropnú infraštruktúru, odkazuje do Kyjeva!
Fico sa má stretnúť so Zelenským: Odmietame útoky na ropnú infraštruktúru, odkazuje do Kyjeva!
Nenávidené euro? Nový prieskum búra mýtus o vzťahu Slovákov k spoločnej mene! (prieskum)
Nenávidené euro? Nový prieskum búra mýtus o vzťahu Slovákov k spoločnej mene! (prieskum)

Šport

VIDEO Ani svetový rekord na zlato nestačil: Slovenskej reprezentantke tesne ušiel triumf!
VIDEO Ani svetový rekord na zlato nestačil: Slovenskej reprezentantke tesne ušiel triumf!
Ostatné
Senzačná výhra nad Manchestrom má dohru: Grimsby dostalo pokutu, za všetko môže počítač
Senzačná výhra nad Manchestrom má dohru: Grimsby dostalo pokutu, za všetko môže počítač
Anglický ligový pohár
Premier League má za sebou rekordné prestupové obdobie: Kto minul najviac peňazí a koľko?
Premier League má za sebou rekordné prestupové obdobie: Kto minul najviac peňazí a koľko?
Premier League
Jiří Lehečka – Carlos Alcaraz: Online prenos zo štvrťfinále US Open 2025
Jiří Lehečka – Carlos Alcaraz: Online prenos zo štvrťfinále US Open 2025
Muži

Auto-moto

Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Peugeot vylepšil 308 a 308 SW, elektrická verzia je lepšia, ale ostáva aj naftový štvorvalec
Predstavujeme
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Lada Iskra: nový model je už v predaji. Zákazníci objednajú, no autá neprichádzajú
Predstavujeme
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
FOTO: Audi Q3 so štýlom kupé prichádza, pozrite si Q3 Sportback
Predstavujeme
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Letný výlet k jazeru Como s Kia: Elegantné jazdenie bez emisií
Správy

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Pracovný horoskop na september: Koho čakajú nové začiatky a kto si finančne prilepší?
Pracovný horoskop na september: Koho čakajú nové začiatky a kto si finančne prilepší?
KarieraInfo.sk
Hľadá sa dispečer centrálnej ochrany v Trenčianskom kraji: Ste to práve vy?
Hľadá sa dispečer centrálnej ochrany v Trenčianskom kraji: Ste to práve vy?
Zaujímavé pracovné ponuky
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
18 neodolateľných mascarpone zákuskov. Vyskúšajte rolády, rezy aj pravé talianske tiramisu.
Bravčové plátky na kari
Bravčové plátky na kari
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Ako sušiť slivky v rúre: Postup, vďaka ktorému vydržia mesiace
Skladovanie potravín
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Dezerty do pohára: Rýchla sladká záchrana, keď nemáte čas piecť
Výber receptov

Technológie

200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
200-tisíc hesiel, údaje o kreditných kartách a ďalšie citlivé dáta ukradol nebezpečný nový malvér. Takto sa môžeš chrániť
Bezpečnosť
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Matematika hovorí, že by život na Zemi nemal existovať. Ako je teda možné, že sme vznikli?
Veda a výskum
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
Google prelomil mlčanie o bezpečnosti Gmailu. Vyvracia fámy, ktoré posledné dni kolujú na internete
Bezpečnosť
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
NASA chce na Mesiaci postaviť prvý jadrový reaktor. Má to byť kľúč k budúcej misii na Mars
Veda a výskum

Bývanie

20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
20 perfektných návodov, ako v domácnosti využiť staré noviny. Tento trik používali aj naše babičky!
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Vyzeral tradične a vidiecky, no nikdy takým nebol. Dnes to je dom pre moderný život, dvojica v ňom môže pokojne starnúť
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Bývanie ako u babičky, keď bol život jednoduchší a domy útulné. Cottagecore vás vezme do starých čias, čo nikdy neboli
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova
Dva roky mali len minimum nábytku, po troch mesiacoch novú obývačku. Cítiť z nej tradičnú útulnosť domova

Pre kutilov

Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Za 250 € si vyrobil vlastnú pílu na guľatinu – presnosť rezu ho milo prekvapila!
Náradie a stroje
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Ako sušiť paradajky? 3 jednoduché spôsoby, ako získať mimoriadne intenzívnu chuť
Recepty
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Akým izbovým rastlinám svedčia vysoké kvetináče? Vyzerajú v nich parádne, no pozor na isté úskalia!
Izbové rastliny
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
10 najčastejších chýb, ktorých sa ľudia dopúšťajú pri príprave rezňov
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto sa správajú jednotlivé znamenia po rozchode: Kto sa tvári, že mu je všetko jedno a kto stalkuje ex na sociálnych sieťach?
Partnerské vzťahy
Takto sa správajú jednotlivé znamenia po rozchode: Kto sa tvári, že mu je všetko jedno a kto stalkuje ex na sociálnych sieťach?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ursula von der Leyenová
Zahraničné
Rusi vraj rušili GPS von der Leyenovej lietadla: Teraz prehovoril FlighRadar24! Signál bol v poriadku
Viktor Janukovyč
Zahraničné
Ukrajinský exprezident Janukovyč prehovoril: TOTO si myslí o vojne, EÚ a NATO! Reagoval aj na slová Putina
Cudzinka opísala šokujúci incident
Domáce
Cudzinka opísala šokujúci incident z bratislavskej MHD: Muž ju mal udierať do chrbta, nikto sa jej nezastal!
Smeruje k nám studený
Domáce
Smeruje k nám studený front: Hrozia početné BÚRKY, aj intenzívne! MAPA, ako majú postupovať územím

Ďalšie zo Zoznamu