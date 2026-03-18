Nákupy z Číny sa predražia: Brusel vyhlásil vojnu lacnému tovaru, priplatíte si za každú drobnosť!

BRATISLAVA - Éra, kedy sme si z čínskych e-shopov objednávali drobnosti za pár eur bez akýchkoľvek ďalších poplatkov, sa nezvratne končí. Európska únia totiž zavádza nové pravidlá, ktoré majú zastaviť miliardy nekontrolovaných zásielok prúdiacich na náš trh. Pripravte si peňaženky – od leta 2026 nás čaká colná „daň“ aj na tie najmenšie balíčky.
Dôvody radikálneho kroku Bruselu sú jasné – Európu zaplavil lacný tovar. „Z dát Európskej komisie vidíme, že na územie Európskej únie v roku 2025 prišlo približne 5,9 miliardy zásielok do 150 eur, z toho 93 % z Číny. Oproti predchádzajúcemu roku ide o nárast o 26 %,“ približuje Mária Auxtová, Country Lead Slovensko pre Shoptet a Shoptet Premium, ktoré zabezpečujú fungovanie viac ako 7 600 e-shopov.
Tento enormný nápor zaťažuje colné úrady a zároveň vytvára tlak na európsky trh. Kým slovenský podnikateľ musí platiť dane, clá, recyklačné poplatky a garantovať certifikáty kvality, čínski giganti doteraz využívali dieru v zákone, ktorá zásielky do 150 eur oslobodzovala od cla. EÚ na čele s komisárom pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Marošom Šefčovičom preto zavádza nové poplatky.
EÚ sprísňuje kontroly dojčenského mlieka z Číny: Toxín cereulid vyvolal masívne sťahovanie z trhov
Matematika nepustí
Nové pravidlá, ktoré začnú platiť od 1. júla 2026, zmenia spôsob, akým sa vypočítava cena vášho košíka. Základný poplatok za malú zásielku bude 3 eurá, no pozor – táto suma sa vzťahuje na každú colnú položku.
Ak si objednáte napríklad tri blúzky, z ktorých dve sú vlnené a jedna hodvábna, colníci to vyhodnotia ako dve rôzne položky. Výsledný poplatok sa tak vyšplhá na 6 eur (2 x 3 eurá). Pri lacných drobnostiach za 1 či 2 eurá tak môže byť poplatok vyšší než hodnota samotného produktu.
„Tento poplatok bude platiť do roku 2028, keď by malo byť spustené nové dátové centrum colnej správy EÚ. Následne by toto dočasné opatrenie mali nahradiť bežné colné sadzby,“ hovorí Mária Auxtová.
Slovenskí zákazníci, ktorí si objednávajú tovar z Číny, pritom s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú musieť chodiť na colnicu. Poplatok by sa mal vyberať automaticky – zrejme priamo pri objednávke na strane obchodníka vďaka systému IOSS.
Vyrovnanie podmienok na trhu
Okrem ochrany trhu chce EÚ zvýšiť aj bezpečnosť spotrebiteľov. Nekontrolovaný dovar z Ázie, najmä kozmetika, elektronika či hračky, často nespĺňa prísne európske normy a môže byť zdraviu nebezpečný. Nové opatrenie má priniesť lepší prehľad o tom, čo presne si Európania domov objednávajú.
Slovenskí obchodníci toto rozhodnutie vítajú. Podľa nich sa konečne vyrovnajú podmienky na trhu, kde domáci e-shop doteraz ťahal za kratší koniec kvôli vysokým nákladom na certifikáciu a dane, ktorým sa ázijskí predajcovia úspešne vyhýbali.
Tento enormný tlak nielenže zahlcuje colnice, ale podľa odborníkov likviduje domácich predajcov. Kým slovenský podnikateľ musí platiť dane, clá, recyklačné poplatky a garantovať certifikáty kvality, čínski giganti doteraz využívali dieru v zákone, ktorá zásielky do 150 eur oslobodzovala od cla.