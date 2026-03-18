NATO plánuje rozšírenie produktovodov: JSEC podporuje sieť pre bezpečné zásoby v konflikte s Ruskom

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BERLÍN - Vysokopostavený vojenský dôstojník NATO vyzýva Alianciu, aby rozšírila svoju sieť produktovodov z čias studenej vojny o stovky kilometrov na východ, aby sa zabezpečili dostatočné zásoby pre jednotky NATO v prípade budúceho konfliktu s Ruskom. V stredu o tom informovala agentúra Reuters.

História potrubia NATO

Sieť potrubia NATO v dĺžke zhruba 10.000 kilometrov, ktorá je zakopaná 80 centimetrov pod zemou bola vybudovaná počas studenej vojny, aby slúžila v prvom rade vzdušným silám západných štátov v prípadnom konflikte s vtedajším Sovietskym zväzom. V čase vojny sa očakáva, že vzdušné sily spotrebujú až 85 percent celkovej spotreby paliva, uvádza sa v štúdii think-tanku Poľské centrum pre východné štúdie.

Letecké palivo pretekajúce potrubím NATO môžu používať aj pozemné vozidlá, pretože jeho zmiešanie s prísadami ho zmení na vhodné pre nákladné vozidlá a tanky, ktoré bežne jazdia na naftu. Potrubná sieť v súčasnosti zahŕňa 12 krajín, ale končí sa v západnom Nemecku, kde slúži vojenským základniam, ako je americká letecká základňa Ramstein, ale aj významným civilným uzlom, napr. najväčšiemu nemeckému letisku vo Frankfurte.

Požiadavky východného krídla

Reuters pripomína, že krajiny na východnom krídle NATO vrátane Poľska už dlho presadzujú rozšírenie tohto potrubného systému. S touto požiadavkou súhlasí aj veliteľ Spoločného veliteľstva podpory a zabezpečenia NATO (JSEC) generálporučík Kai Rohrschneider. „Povedal by som, že je potrebné, aby potrubný systém smeroval jasne do Poľska, a myslím si, že by malo existovať riešenie pre tri pobaltské štáty,“ povedal Rohrschneider a dodal, že sú potrebné ďalšie rozšírenia smerom k Fínsku na severe a Rumunsku na juhovýchode.

Riešenie skladovacích problémov

Rozšírenie systému by čiastočne riešilo aj nedostatok skladovacej kapacity, pretože palivo pretekajúce potrubím prichádza nad rámec paliva, ktoré je už uskladnené v nádržiach, argumentoval. „Nakoniec budeme potrebovať sieť odolných skladov paliva rôznych veľkostí, aspoň do istej miery mobilných, ktoré pokrývajú celé zázemie NATO,“ povedal s odkazom na regióny ako Nemecko, ktoré je hlavným logistickým uzlom v akomkoľvek konflikte, a západné Poľsko.

Podľa štúdie poľského think-tanku v súčasnosti systém palivovodov NATO zahŕňa sklady paliva a mazív s celkovou kapacitou viac ako štyri milióny kubických metrov. JSEC, ktoré sídli v juhonemeckom meste Ulm, vzniklo po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2014 s cieľom zlepšiť logistickú pripravenosť NATO, ako aj rýchly presun vojsk a zásob.

Rohrschneider, ktorý vedie JSEC od októbra 2024, uviedol, že NATO čelí značným prekážkam pri preprave paliva vo veľkom a označil to za „možno najväčšiu výzvu v oblasti zásobovania, ktorej čelíme“.

Palivo a munícia sú kľúčové pre operácie

Palivo a munícia sú podľa neho pravdepodobne dve najdôležitejšie položky zásobovania pre operáciu, lebo ak sa jedna z týchto položiek minie, „vaša operácia sa končí.“ Dodal, že podľa odhadov NATO by si rozsiahly konflikt vyžadoval stovky tisíc kubických metrov paliva denne.

Aj podľa štúdie citovaného poľského think-tanku by spotreba paliva NATO v prípade konfliktu pravdepodobne prekročila kapacitu existujúcej infraštruktúry ešte pred začiatkom rozsiahlych vojenských akcií, a to v dôsledku presunu pozemných síl, leteckých prepravných operácií a letov stíhačiek.

Navrhované predĺženie produktovodu je stále predmetom politických diskusií a nie je stanovený žiadny časový harmonogram konečného rozhodnutia, doplnil Rohrschneider. „Myslím si, že štáty sa dohodli, že je potrebné niečo urobiť, ale konečné rozhodnutie stále čaká na prijatie,“ povedal a dodal, že je možné všetko – vrátane rozhodnutia pred najbližším summitom NATO v júli v Ankare. Členské štáty NATO by čelili aj výzve, ako financovať tento projekt – náklady naň sa podľa časopisu Spiegel odhadujú na 21 miliárd eur a jeho dokončenie by malo trvať 20 až 25 rokov.

