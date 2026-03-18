Brutálna nehoda! Silný náraz s autom prevrátil sanitku mimo cesty: Päť zranených a jedna obeť, VIDEO zo zásahu

LÉKAŘOVA LHOTA - Tragická nehoda na českých cestách. V stredu nadránom sa tam zrazilo osobné auto s prevozovou sanitkou. Náraz bol taký silný, že sanitka sa prevrátila mimo cesty a záchranári museli vyslobodzovať až päť ľudí. Polícia potvrdila aj jedno úmrtie.
V stredu (18. 3.) nadránom, krátko po 5. hodine, došlo na ceste I/20 pri českej obci Lékařova Lhota v okrese České Budějovice k vážnej dopravnej nehode. Zrazilo sa osobné auto značky Peugeot s prevozovou sanitkou. Náraz bol taký silný, že sanitka sa prevrátila a skončila mimo vozovky. Mimo cesty skončilo aj osobné vozidlo, píše Týdeník Policie.
Na miesto okamžite vyrazili jednotky z Vodňan a Českých Budějovíc. Podľa hasičov bola situácia mimoriadne vážna. „Na miesto sme vyslali jednotky zo dvoch smerov, teda z Vodňan a Českých Budějovíc. Ešte pred príchodom záchranárov sme resuscitovali jednu osobu. Celkom päť osôb sme vyslobodzovali. Počas zásahu sme vykonali nevyhnutné protipožiarne opatrenia a zabezpečili havarované vozidlá,“ uviedla hovorkyňa hasičov Vendula Matějů.
Na miesto smerovalo až šesť posádok RZP, lekárske vozidlo z Českých Budějovíc a vrtuľník LZS Kryštof 13. Záchranári mali v starostlivosti celkovo šesť ľudí - dve ženy a štyroch mužov. „U jednej ženy došlo v dôsledku mnohopočetných poranení k zlyhaniu životných funkcií. Prvú pomoc jej poskytli hasiči, na ich snahu nadviazali naši záchranári rozšírenou resuscitáciou. Po intenzívnej starostlivosti sa podarilo stav pacientky stabilizovať a letecky bola prevezená na ARO českobudějovickej nemocnice,“ uviedla hovorkyňa záchranárov Petra Kafková. Ďalší zranený, starší muž, utrpel vážnejšie poranenia trupu a končatín a bol prevezený do traumacentra. Ostatní účastníci nehody skončili s ľahšími až stredne ťažkými zraneniami.
Vodička osobného auta pravdepodobne nedala prednosť
Polícia nehodu na mieste zadokumentovala a preveruje všetky okolnosti. Podľa prvotných informácií mohlo byť príčinou nedanie prednosti.
„Došlo k stretu peugeotu, ktorý riadila žena, a prevozovej sanitky. Podľa prvotných informácií mala sanitka jazdiť po hlavnej ceste z Českých Budějovíc na Písek a vodička vychádzajúca z vedľajšej komunikácie jej pravdepodobne nedala prednosť. Jeden človek, bohužiaľ, neskôr po nehode zomrel,“ uviedla policajná hovorkyňa Lenka Krausová.