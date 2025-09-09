Utorok9. september 2025, meniny má Martina, zajtra Oleg

Vo Francúzsku padla vláda! Premiérovi zlomilo krk hlasovanie o konsolidačnom balíčku

Francúzsky premiér Francois Bayrou
Francúzsky premiér Francois Bayrou
PARÍŽ - Francúzski poslanci dnes vyslovili nedôveru vláde centristického premiéra Françoisa Bayroua, ktorý v utorok podá demisiu. Informovala o tom agentúra AFP. Bayrou bol vo funkcii od vlaňajšieho 13. decembra a za posledné dva roky bol štvrtým predsedom vlády. Prezident Emmanuel Macron podľa médií čoskoro vymenuje nového premiéra.

Proti vláde hlasovalo 364 poslancov, zatiaľ čo 194 bolo za pokračovanie existujúceho menšinového kabinetu. Opozícia nesúhlasila s premiérovým úsporným plánom za asi 44 miliárd eur (1,9 miliardy korún), ktorý počíta okrem iného so znížením počtu sviatkov a zmrazením rastu výdavkov.Šéf krajne ľavicového Nepodrobeného Francúzska (LFI) Jean-Luc Mélenchon označil Bayrouov pád za víťazstvo a úľavu pre národ a dodal, že odísť musí aj Macron. Boris Vallaud zo Socialistickej strany (PS) prezidentovi navrhol, aby nového predsedu vlády vybral zo zástupcov ľavice. Naopak Sébastien Chenu z krajne pravicového Národného združenia (RN) povedal, že jeho strana je zárukou stability v tejto nepokojnej dobe a že jej šéf Jordan Bardella je pripravený sa stať premiérom.

"Máte moc zvrhnúť vládu, ale nemáte veľmi vymazať realitu. Tá zostane neúprosná, výdavky budú naďalej stúpať a bremeno dlhu, ktoré je už teraz neúnosné, bude ešte ťažšie a nákladnejšie, "varoval Bayrou podľa agentúry Reuters poslanca pred hlasovaním."Dnešok je pre milióny Francúzov dňom úľavy, úľavy z vášho odchodu," povedala podľa Reuters pred odovzdaním hlasov Mathilde Panotová za LFI."Rozpustenie Národného zhromaždenia a vypísanie nových parlamentných volieb nie je pre prezidenta Macrona možnosťou, ale povinnosťou," citovala AFP pred pádom vlády niekdajšiu šéfku RN Marine Le Penovú. RN je podľa agentúry favoritom a keby sa konali voľby, volilo by ho 33 percent občanov. Macron však už skôr odmietol, že by po roku opäť rozpustil parlament.

Macron pád premiéra berie na vedomie

Prezidentská kancelária po vyslovení nedôvery oznámila, že Macron pád premiéra berie na vedomie a že v najbližších dňoch vymenuje jeho nástupcu. Za favoritov sú považovaní minister obrany Sébastien Lecornu, minister spravodlivosti Gérald Darmanin a minister vnútra Bruno Retailleau.Pozorovatelia podľa Reuters očakávajú, že prezident sa môže rozhodnúť aj pre kandidáta z radov stredoľavicových socialistov, pre technokrata alebo niekoho zo stredopravicovej strany. Web Politico predtým poznamenal, že Macron chce mať nového premiéra pred celonárodným štrajkom plánovaným na štvrtok 18. septembra, pri ktorej sa očakáva väčší dopad ako pri protestoch zvolaných po internete na túto stredu.

Nespokojnosť vo Francúzsku vrcholí: Masové protesty môžu ochromiť celú krajinu Prečítajte si tiež

Nespokojnosť vo Francúzsku vrcholí: Masové protesty môžu ochromiť celú krajinu

Bayrou je už štvrtým premiérom, ktorý za posledné dva roky skončil vo funkcii. Jeho predchodcami boli Élisabeth Borneová (vládla do vlaňajšieho 9. januára), Gabriel Attal (od 9. januára do 5. septembra) a Michel Barnier (od 5. septembra do 13. decembra), ktorému poslanci vyslovili nedôveru tiež kvôli nepopulárnym daňovým škrtom.

Deficit horší ako Slovensko

Rastúci francúzsky verejný dlh aj pre mimoriadne výdavky z doby covidovej pandémie vlani presiahol 114 percent hrubého domáceho produktu (HDP), hoci pravidlá Európskej únie povoľujú najviac 60 percent. Rozpočtový deficit sa navyše vlani nepodarilo skrotiť a dosiahol 5,8 percenta HDP namiesto maximálne povolených troch percent. Pre porovnanie Slovensko malo v roku 2024 deficit verejných financií 5,27 % HDP a v prvom štvrťroku 2025 celkový verejný dlh stúpol na historické maximum 62,8 % HDP.

