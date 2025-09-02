Silné zemetrasenie zasiahlo východ Afganistanu: Vyžiadalo si viac než 1100 obetí a zničilo tisíce domov

Silné zemetrasenie, ktoré v noci na pondelok SELČ zasiahlo východ Afganistanu, si vyžiadalo najmenej 1124 mŕtvych a 3251 zranených. Napísala to dnes agentúra Reuters s odvolaním sa na Červený polmesiac.
Otrasy o sile šiestich stupňov zasiahli provincie Kunar a Nangarhár, ktoré sa nachádzajú na hraniciach s Pakistanom. Záchranné operácie sa v pondelok zamerali na štyri dediny v provincii Kunar a teraz budú pokračovať v odľahlejšej horskej oblasti, povedal Ahsanulláh Ahsan z provinčného úradu pre zvládanie katastrof.
"Nemôžeme presne odhadnúť, koľko tiel môže byť stále uväznených pod troskami. Naším cieľom je dokončiť tieto operácie čo najskôr a začať distribuovať pomoc postihnutým rodinám," dodal Ahsan.
Prístup do odľahlých oblastí pozdĺž hraníc sťažuje záchranárom horský terén a nepriaznivé počasie. Hlavnou prekážkou bol podľa Ahsana vjazd vozidiel na úzke horské cesty. Na nich sa dnes vytvorila kolóna sanitiek, ktoré sa snažili dostať do Kunaru, zatiaľ čo vrtuľníky privážali humanitárnu pomoc a odvážali zranených do nemocníc. Do akcie boli nasadení aj vojaci.
"Poškodené cesty, pokračujúce otrasy a odľahlá poloha mnohých dedín značne bránia dodávkam pomoci," uviedla Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej zemetrasenie postihlo viac ako 12-tisíc ľudí. V ohrození sa ocitli aj tisíce detí, Detský fond OSN (UNICEF) preto do oblastí posiela lieky, teplé oblečenie, stany a plachty vrátane hygienických potrieb. Záchranné tímy sa spolu s úradmi snažia okrem iného rýchlo zlikvidovať mŕtve zvieratá, aby sa znížilo riziko kontaminácie vodných zdrojov, uviedol v pondelok predstaviteľ OSN.
Epicentrum zemetrasenia bolo necelých 30 kilometrov od nangarhárskeho správneho strediska Dželálábádu s ohniskom v hĺbke ôsmich kilometrov. Neskôr nasledovalo najmenej päť ďalších otrasov. Otrasy boli cítiť aj v afganskej metropole Kábula, ktorá leží asi 120 kilometrov západne od Dželálabádu.