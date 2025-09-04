Počet obetí silného zemetrasenia v Afganistane stúpol na najmenej 2205: Zranených je približne 3400 ľudí

Na najmenej 2205 vzrástol počet obetí silného zemetrasenia, ktoré v noci na pondelok zasiahlo východ Afganistanu. S odvolaním sa na tamojšie úrady to dnes napísala agentúra Reuters. Zranených bolo približne 3400 obyvateľov. Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) podľa agentúry Reuters uviedla, že katastrofa sa dotkla 84-tisíc ľudí a tisíce ďalších prinútila opustiť svoje domovy.
Jedno z najničivejších zemetrasení o sile šesť stupňov zaznamenali provincie Kunar, Laghmán a Nangarhár. Epicentrum bolo necelých 30 kilometrov od nangarhárskeho správneho strediska Dželálábádu, ohnisko bolo v hĺbke desiatich kilometrov. V utorok nasledovali ďalšie otrasy o sile 5,5 stupňa, čo vyvolalo zosuv kameňov z hôr a prerušenie záchranných prác.
Doterajší oficiálny počet mŕtvych bol 1411, bilancia sa zvýšila po pátracích akciách, ktoré v stredu trvali do neskorého večera. V horských oblastiach boli vyslobodené ďalšie telá, kvôli čomu Taliban dnes skôr podľa Reuters odhadoval počet mŕtvych už na viac ako 1457. Aj AFP s odvolaním sa na oficiálne údaje teraz informovala o najmenej 2200 obetiach. Úrady dodali, že zranených bolo asi 3400 ľudí a zničených vyše 6700 domov. "Všetko, čo sme mali, bolo zničené. Náš dom sa zrútil a prišli sme o všetok majetok a veci. Jediné, čo nám zostalo, je oblečenie, ktoré máme na sebe," povedal jeden z preživších z Kunaru.
Humanitárne potreby v Afganistane rýchlo rastú
Na záberoch agentúry Reuters ide vidieť mužov s lopatami alebo nákladné vozidlá, z ktorých niektoré prevážali vrecia s múkou. Humanitárne potreby sú podľa IFRC obrovské a rýchlo rastú, Svetový potravinový program (WFP) má napríklad finančné prostriedky a zásoby iba na štyri týždne. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že je síce schopná zaistiť lieky aj traumatologické súpravy, ale že jej chýbajú tri milióny dolárov (bezmála 63 miliónov Sk).
EÚ tento týždeň sľúbila 130 ton humanitárnej pomoci, zatiaľ čo India do postihnutých oblastí už vyslala 1000 stanov a 15 ton potravín. Británia, EÚ, OSN alebo Južná Kórea potom prispeli v prepočte zhruba 175 miliónmi Kč. V októbri 2023 zasiahlo západoafganskú provinciu Herát zemetrasenie o sile 6,3 stupňa, v dôsledku ktorého zahynulo vyše 1500 ľudí a bolo zničených viac ako 63.000 domov. V júni 2022 zemetrasenie o sile 5,9 stupňa zasiahlo východnú provinciu Paktika, zahynulo najmenej 1000 osôb.