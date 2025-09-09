Zemetrasenie s magnitúdou 5,2 zasiahlo grécky ostrov Eubója: Dovolenkári sú v obavách

ATÉNY - V gréckych Aténach v noci na utorok pocítili obyvatelia otrasy po tom, čo oblasť na ostrove Eubója zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,2. Seizmológovia pre grécke médiá uviedli, že nie je dôvod na obavy, pretože v tejto oblasti zvyčajne nevznikajú silné zemetrasenia.
Zemetrasenie zaznamenali krátko po polnoci. Dovolenkári v pobrežnom meste Nea Styra na juhozápade ostrova Eubója počas zemetrasenia vybehli na ulicu a niektorí tam zostali niekoľko hodín. Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo štyri kilometre od tohto prímorského letoviska. Neboli hlásené žiadne škody ani obete.Seizmológovia ráno po zemetrasení uviedli, že nie sú dôvody na obavy. Predseda Gréckeho ústavu pre zemetrasenia a seizmológiu Efthymios Lekkas pre televíznu stanicu ERTnews povedal, že došlo k niekoľkým menším dotrasom. Dodal však, že je potrebné počítať s ďalšou seizmickou aktivitou, hoci menšej intenzity.
AFP pripomína, že v máji zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 6,1 grécke ostrovy Kréta a Santorini, pričom otrasy bolo výrazne cítiť na ostrovoch v celom Egejskom mori.Grécko často postihujú zemetrasenia, pričom v októbri 2020 na ostrove Samos v Egejskom mori zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 7, ktoré si vyžiadalo dve obete na samotnom ostrove a viac ako 100 v tureckom prístavnom meste Izmir.