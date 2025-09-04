Ďalšie silné zemetrasenie zasiahlo východ Afganistanu! Tentokrát s magnitúdou 6,2

KÁBUL - Zemetrasenie s magnitúdou 6,2 Richterovej stupnice vo štvrtok zasiahlo juhovýchod Afganistanu, uvádza Nemecké výskumné centrum pre geovedy (GFZ). Východ krajiny za uplynulý týždeň postihli už najmenej dve ďalšie silné zemetrasenia, píše správa agentúry Reuters.
Zemetrasenie udrelo v hĺbke približne desať kilometrov. Rozsah škôd bezprostredne nebol známy. Predchádzajúce otrasy na východe Afganistanu si tento týždeň vyžiadali viac ako 2200 životov a vyše 3600 ľudom spôsobili zranenia.
Prvé zo série zemetrasení udrelo v nedeľu
Prvé zo série zemetrasení udrelo v nedeľu neskoro v noci 27 kilometrov severovýchodne od mesta Džalálábád v provincii Nangarhár. Silno zasiahnutá bola aj susedná provincia Kúnar. Ide o jednu z najsmrteľnejších prírodných katastrof v Afganistane za posledné roky. Druhé zemetrasenie neďaleko epicentra toho prvého v utorok dosiahlo silu 5,2 Richterovej stupnice. Afganistan často postihujú zemetrasenia a to najmä v okolí pohoria Hindúkuš, kde sa stretáva eurázijská a indická tektonická doska.