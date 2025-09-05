Piatok5. september 2025, meniny má Regína, zajtra Alica

Turistická pasca v Tatrách: Miestni sú v ŠOKU, mafiánske praktiky pri parkovaní, nepozornosť vás môže vyjsť DRAHO!

ZAKOPANÉ - Turisti pri Morskom oku z poľskej strany Vysokých Tatier ostali v šoku, keď zistili, že na nich podvodníci skúšali priam mafiánske praktiky. Išlo o bežnú vec, ktorú turisti v tejto lokalite robia bežne, no nečakali, že sa podvodníci uchýlia až k takýmto krokom. Na parkovisku skrátka musíte byť obozretní, ináč môžete skončiť s falošným lístkom na parkovanie v rukách.

O bizarnom prípade podvodoch na turistoch informoval poľský portál Fakt.pl. Všetko sa odohralo v regióne Podhalie na juhu Poľska pri Tatrách. Pravidelne je tam v tomto období plno turistov. Ich naivita a nepozornosť je však často kameňom úrazu. Vedia to aj podvodníci, ktorí skúšajú niektorými nazývané až mafiánske praktiky na nič netušiacich ľuďoch.

Už skôr denník Gazeta Wyborcza informoval o prípade, kedy turista zaplatil závratných 100 zlotých (23,50 eur) za parkovanie na chodníku na Morskom oku a za to dostal iba falošný parkovací lístok, ktorý mu už orgány neuznali.

Problémom podľa miestnych a nešťastných turistov je fakt, že sa na týchto miestach často objavujú falošní "parkovací kontrolóri", ktorí svojimi rečami zavádzajú turistov. Posledný prípad sa stal na Łysej Poľane, kedy turistka a jej taliansky manžel dorazili k obľúbenému turistickému chodníku.

Keď udrela asi desiata hodina počas doobedia, stretli muža v žltej veste, ktorého oblečenie a označenia pripomínali zamestnancov Tatranského národného parku. Nezarezervovali si parkovacie miesto online, no potom im iní "parkovací pracovníci" predali lístok za spomínaných 100 zlotých.

Až po návrate začali mať podozrenie, taliansky manžel turistky prirovnal praktiky k mafii

Predložili im dokument, ktorý bol obyčajným hárkom papiera A4 s QR kódom. Turisti nakoniec zaparkovali pri Łysej Poľane a až po návrate z výletu začali mať podozrenie, že boli podvedení. Žena kontaktovala národný park a bolo jej povedané, že parkovacie miesta sa dajú zakúpiť iba online a lístky z iných zdrojov sú neplatné.

Taliansky manžel turistky videl už veľa podvodov a považoval celú operáciu za mimoriadne zorganizovanú. Sám sa vyjadril, že to bolo až "v štýle mafie". Oficiálna cena za parkovacie miesto sa pritom pohybuje na cenovej úrovni 36 zlotých za deň na jedno auto do 5 metrov dĺžky, čo je asi 8,45 eura.

