Zeman posiela pozdravy z Tatier! FOTO Grilovačka so Žigom aj darovaná fujara... VIDEO Aha, ako na nej hrá

PRAHA/POPRAD - Bývalý český prezident Miloš Zeman (80) trávi dovolenku vo Vysokých Tatrách. Na sociálnych sieťach zdieľal zábery z pobytu, vrátane grilovačky s podpredsedom slovenského parlamentu Petrom Žigom. Zeman sa pochválil aj darom, ktorý na Slovensku dostal - fujarou, na ktorej si aj skúšal zahrať.
Zeman si užíva dovolenku v slovenských Vysokých Tatrách. "Všetky vás z celého srdca pozdravujem z Tatier! Na Slovensku si užívam dovolenku pred zaujímavou jeseňou u nás doma," odkázal svojim fanúšikom na facebookovom profile. Zeman, ktorý tento mesiac oslávi 81 rokov, vyzerá na zverejnených záberoch oddýchnuto a plný elánu.
"Na dovolenke vo Vysokých Tatrách som dostal darom krásnu fujaru," informoval na sociálnej sieti bývalý český prezident. Zároveň zverejnil video, v ktorom skúša na darovaný slovenský drevený dychový nástroj hrať. "Zatiaľ z nástroja vychádzajú tóny, ale melódia to ešte nie je," vtipne okomentoval. Zároveň poslal odkaz všetkým, ktorým v pondelok začal školský rok. "Držte sa, nikto učený z neba nespadol," odkázal.
Zeman sa na dovolenke na Slovensku stretol aj s podpredsedom slovenského parlamentu Petrom Žigom (Hlas-SD). "Slovenskí priatelia ma vo Vysokých Tatrách pozvali na veľmi príjemné stretnutie pri grile. Rád som sa opäť stretol s Petrom Žigom, podpredsedom Národnej rady Slovenskej republiky. Zhodli sa na nutnosti zlepšenia vzájomných vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskom," uviedol na svojom profile, kde zverejnil zábery zo stretnutia.