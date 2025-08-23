ŠKANDÁL na Zelenom plese v Tatrách: Drzosť a arogancia! Turista si hádzal žabky priamo na kačice v TANAP-e!

BRATISLAVA - Pravidelní turisti určite spoznajú nasledujúce zábery Zeleného plesa. Ide totiž o jedno z nádherných vysokohorských morénových jazier, ktoré je navyše v chránenej oblasti Tatranského národného parku (TANAP). Nachádza sa v Doline Zeleného plesa vo východných Vysokých Tatrách a viacerí vedia, že samotné kúpanie v ňom je zakázané. Jeden z turistov to však zobral len ako parciálny zákaz a do jazera si začal veselo hádzať žabky s kameňom.
Video mladého turistu na sociálnej sieti Instagram zdieľala stránka tatry_official. Na zábere je zachytený mladík, ktorý si vezme kameň a hrdo ho hodí na hladinu chráneného jazera, pričom sa otočí aj do objektívu, akoby sa nič nedialo. Zo záberu je pritom evidentné, že trafil jednu z plaviacich sa kačíc na hladine.
Ochranárom a ďalším kompetentným však určite po zhliadnutí videa museli navrieť všetky žily od hnevu. Do zelenkavého jazera sa totiž turisti nielenže nemôžu ísť kúpať, ale vonkoncom doňho nesmú nič hádzať, aj keď to pochádza z priľahlého okolia.
Zlyhala výchova, sťažujú sa ľudia
Zo zvukového kontextu záberu je evidentné, že ide o mladého poľského turistu, ktorého si pri všetkom natáčala jeho priateľka. Celá záležitosť im prišla mimoriadne zábavná. "Nie je dňa, kedy nenatrafíme v Tatrách na bezohľadného človeka … totálna hanba, mladý muž nemá absolútne žiadny rešpekt k zvieratám, k prírode... Aký môže mať rešpekt k svojmu okoliu, či k rodine? Toto je aj vizitka výchovy," píše sa v jednom z poburujúcich komentárov pod videom, pričom sa ku kritike pripojili aj krajania dotyčného muža.
Kontroly zintenzívnia
Počet incidentov v TANAP-e narástol až do takej miery, že reagujú už aj ochranári Tatranského národného parku. "Aj preto profesionálni strážcovia Správy TANAP-u spolu s dobrovoľnými strážcami zintenzívnili svoje kontroly vo vysokohorskom prostredí. Na akciách sa podieľali aj poľskí kolegovia z Tatrzańskiego Parku Narodowego, s ktorými sme uskutočnili cezhraničnú hliadku v oblasti Chalubinského vrát, Szpiglasowej Przełęczy a Liptovských múrov," vysvetlili s tým, že to nie je šikanovanie, ale ochrana prírody.
"Príroda Tatranského národného parku nie je kulisou pre selfie, ani prekážkovou dráhou na splnenie osobnej výzvy. Ide o citlivé a vzácne územie, ku ktorému je potrebné pristupovať s rešpektom a úctou. Pravidlá, ktoré v národnom parku platia, slúžia na ochranu horského prostredia, ktoré je mimoriadne zraniteľné. Aj keď zápasíme s nedostatkom strážcov na také veľké územie, snažíme sa byť v teréne čo najčastejšie, aby sme dohliadli na dodržiavanie platných pravidiel," uzavreli.