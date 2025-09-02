MIMORIADNY ONLINE Kremeľ popiera summit Putin, Zelenskyj a Trump: Západ hovorí o obštrukciách a odďaľovaní mieru

MOSKVA - Poradca Kremľa Jurij Ušakov v pondelok oznámil, že neexistujú žiadne konkrétne plány na uskutočnenie trojstranného summitu za účasti prezidentov Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov. Informuje o tom agentúra DPA. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:35 Minister financií Scott Bessent povedal pre Fox News 1. septembra, že administratíva Trumpa zvažuje nové sankcie voči Rusku po tom, ako Moskva zintenzívnila útoky na Ukrajinu napriek nedávnym mierovým rozhovorom.
Plány na trojstranný summit prezidentov Ruska, Ukrajiny a USA neexistujú
„Teraz všetci hovoria o trojstrannom summite alebo o stretnutí medzi (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom a (ukrajinským prezidentom Volodymyrom) Zelenským, ale medzi Putinom a (americkým prezidentom) Trumpom o tom nebola dosiahnutá žiadna konkrétna dohoda,“ povedal Ušakov pre ruskú štátnu televíziu.
Americký prezident, ktorý sa predošlý mesiac stretol s Putinom na Aljaške, a následne privítal v Bielom dome ukrajinského prezidenta a európskych lídrov, opakovane povedal, že sa usiluje zorganizovať rozhovory prezidentov Ruska a Ukrajiny.
Nedávno tvrdil, že takýto summit by sa mohol uskutočniť do dvoch týždňov od spomínaných stretnutí. Následne by podľa neho mohlo prísť k trojstrannému rokovaniu, na ktorom by sa zúčastnil aj on sám. Kremeľ stretnutia nevylúčil, no zdôraznil, že musia byť dobre pripravené a musia byť výsledkom vopred dohodnutých podmienok. Ukrajina a viacerí poprední európski politici medzičasom obvinili Kremeľ z obštrukcií. Podľa nich Rusko navonok predstiera ochotu viesť dialóg, no v skutočnosti odďaľuje rokovania, aby mohlo pokračovať vo vojne.