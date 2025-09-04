Ostré slová Sa'ara! Macron nie je vítaný, kým Paríž nezruší plán na uznanie Palestíny

JERUZAELM - Izraelský minister zahraničných vecí Gideon Sa'ar vo štvrtok vyhlásil, že francúzsky prezident Emmanuel Macron nebude v Izraeli vítaný, pokiaľ Francúzsko nezruší plánované jednostranné uznanie Palestínskeho štátu. Podľa agentúry AFP o tom informoval Sa'arov úrad.
Sa'ar počas telefonátu s francúzskym ministrom zahraničných vecí Jeanom-Noëlom Barrotom vyzval Paríž, aby prehodnotil svoju iniciatívu uznať štát Palestínčanov. Ako argument Sa'ar uviedol, že to ohrozí stabilitu na Blízkom východe a poškodí štátne a bezpečnostné záujmy Izraela, doplnil spravodajský web The Times of Israel (TOI).
„Izrael sa usiluje o dobré vzťahy s Francúzskom, no Francúzsko musí rešpektovať pozíciu Izraela v otázkach zásadných pre jeho bezpečnosť a budúcnosť,“ zdôraznil Sa'ar. Upozornil, že ak Francúzsko „trvá na svojej iniciatíve a krokoch, ktoré poškodzujú záujmy Izraela“, Macronova návšteva v Izraeli nie je vítaná. Sa'ar kritizoval aj dôveru Francúzska v prezidenta Palestínskej samosprávy Mahmúda Abbása; jeho sľuby označil za nespoľahlivé a zdôraznil, že Abbás má veľmi malú podporu palestínskej verejnosti, pričom na palestínskych územiach sa takmer 20 rokov nekonali voľby.
Netanjahu podmienil návštevu Macrona
Izraelská televízia Kan v stredu večer informovala, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu podmienil návštevu Macrona zrušením Francúzskom avizovaných plánov. Francúzsky prezident túto požiadavku údajne odmietol. Obaja ministri zahraničných vecí sa počas telefonátu zároveň rozprávali o situácii v Pásme Gazy, európskom mechanizme sankcií proti Iránu, situácii v Libanone a o vojne rozpútanej Ruskom na Ukrajine.