Predseda juhokórejského parlamentu a vodca Severnej Kórey si podali ruky: Stalo sa tak v Pekingu

SOUL – Severokórejský vodca Kim Čong-un si v stredu počas návštevy Pekingu podal ruku s predsedom juhokórejského Národného zhromaždenia U Won-sikom. Potvrdila to kancelária predsedu parlamentu, informuje správa agentúr Reuters a Jonhap.
Politici sa krátko pozdravili pred vojenskou prehliadkou pri príležitosti 80. výročia skončenia druhej svetovej vojny, na ktorej sa v čínskej metropole zúčastnili. U Won-sik na podujatí zastupoval Južnú Kóreu. Predseda juhokórejského parlamentu spolu s prezidentom I Če-mjongom vyzýva na obnovenie dialógu medzi Soulom a Pchjongjangom po období mimoriadne napätých vzťahov. Severná Kórea (KĽDR) dosiaľ návrhy Soulu odmieta a vyhlasuje, že o rozhovory s Južnou Kóreou nemá záujem.
U Won-sik Kimovi podľa svedkov povedal, že od ich poslednej schôdzky na summite severokórejského lídra s vtedajším juhokórejským prezidentom Mun Če-inom v roku 2018, prešlo už sedem rokov. Kim mu údajne odpovedal len „áno“, informovala Jonhap. Predseda juhokórejského Národného zhromaždenia sa v Pekingu podľa svojej kancelárie stretol aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý sa ho pýtal, či má nejaký odkaz, ktorý by mohol odovzdať severokórejskému lídrovi. U Won-sik reagoval, že v súčasnosti je napriek ťažkej situácii veľmi dôležité budovať mier na Kórejskom polostrove.
U a Putin nemali oficiálne stretnutie
Kremeľ neskôr uviedol, že U a Putin nemali oficiálne stretnutie, ale zrejme si len vymenili krátke pozdravy. Čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga pozval U Won-sik počas vzájomnej schôdzky na septembrový summit organizácie Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC) v juhokórejskom meste Kjongdžu.