Prehliadku v Pekingu sledoval aj Biely dom: Trump si neodpustil TVRDÚ kritiku, TOTO odkázal lídrom dvoch krajín!

V čínskom Pekingu sa v stredu tretieho septembra konala vojenská prehliadka k oslavám 80. výročia konca druhej svetovej vojny. Americký prezident Donald Trump ale do čínskej metropoly pozvanie nedostal. Celú prehliadku napriek tomu sledoval z Bieleho domu. Okrem toho poslal dvom prezidentom štipľavý odkaz.
"Veľkou otázkou, na ktorú treba odpovedať je, či sa čínsky prezident Si zmieni o tom veľkom množstve podpory a „preliatej krvi“, vďaka ktorej pomohli Spojené štáty zaistiť Číne slobodu od veľkého nepriateľa zvonka. V čínskom úsilí na dosiahnutie víťazstva a slávy zomrelo mnoho Američanov. Verím v to, že im bude právom vyjadrený dostatok úcty za statočnosť a obetu!" napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti The Truth Social.
Na záver ešte ironicky odovzdal svoje pozdravy ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a vládcovi Severnej Kórey Kim Čong-unovi, ktorí sa podľa neho spriahli a kujú intrigy proti USA.
Moskva sa bráni, v USA to vidia inak
Americký web CNN ale komentoval, že spoločné stretnutie vládcov Ruskej federácie, Číny a Severnej Kórey je len dôkazom toho, že Trumpova diplomacia v praxi nefunguje.
"Pokiaľ boli dve veľké stretnutia autoritárskych vládcov, protivníkov USA a ich bývalých spojencov počas tohto týždňa v Číne zamýšľané ako osobná urážka amerického prezidenta, tak fungovali perfektne," píše americký web.
Po zverejnení príspevku prišla reakcia priamo z Kremľa. "Myslím, že (Trump) ironicky povedal, že títo traja (lídri) údajne spriadajú sprisahanie proti Spojeným štátom," reagoval poradca Kremľa Jurij Ušakov pre ruskú štátnu televíziu.