MIMORIADNE Vražda na Ukrajine: V meste Ľvov zastrelili bývalého šéfa parlamentu!

ĽVOV - Poslanec a niekdajší predseda ukrajinského parlamentu Andrij Parubij bol v sobotu predpoludním zastrelený v meste Ľvov na západe Ukrajiny, uviedli v sobotu tamojšie úrady i médiá. Informuje správa agentúr AFP a DPA.
UPOZORNENIE Zábery nižšie nie sú vhodné pre maloletých divákov a citlivé povahy!
Páchateľ streľby doposiaľ nebol známy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na platforme X označil zabitie 54-ročného poslanca za „hroznú vraždu“. Zelenskyj dodal, že vyšetrovanie prípadu a pátranie po páchateľovi prebieha a príbuzným politika vyjadril svoju sústrasť.
„Minister vnútra Ihor Klimenko a generálny prokurátor Ruslan Kravčenko práve informovali o prvých známych okolnostiach hroznej vraždy v Ľvove. Andrij Parubij bol zabitý,“ napísal Zelenskyj. Podľa ukrajinských médií podľahol Parubij viacerým strelným zraneniam, dodáva DPA.
Sociálnou sieťou X sa už šíria správy o tom, že vrahom by mal byť muž, pohybujúci sa na dvojkolesovom dopravnom prostriedku.
Na X sa tiež šíria početné snímky policajtov a bezpečnostných zložiek, ktoré vyšetrujú vraždu v bezprostrednej blízkosti tela.