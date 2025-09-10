Zrada Zelenského v parlamente? Ficov prísľub o vstupe Ukrajiny do EÚ vzápätí rozdupali koaličníci

BRATISLAVA - Už prešlo niekoľko dní od vzájomného stretnutia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SSD) a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského v Užhorode. Na stretnutí padlo množstvo súhlasných a aj rozdielnych pohľadov na svet, no okrem iného Fico podporil bezpečnostné záruky pre Ukrajinu a vstup Kyjeva do EÚ. To, čo sa však udialo v slovenskom parlamente len niekoľko dní na to, je už iná pesnička.
Na hlasovanie o uznesení z dielne poslankyne Progresívneho Slovenska Beáty Jurík upozornil portál Novinky.cz. Server pripomenul, že pozorovateľovi zvonku sa to môže zdať, akoby koaliční poslanci išli proti vlastnému premiérovi, ktorý len pár dní dozadu v Užhorode potvrdil Zelenského snahy o vstup Ukrajiny do EÚ. Fico okrem iného vyhlásil, že verí, že tak ako on rešpektuje a počúva ukrajinského prezidenta, bude aj Zelenskyj rešpektovať a počúvať jeho, pričom Ukrajine zaželal dobrý a spravodlivý mier a veľmi dobrú "európsku perspektívu".
Postoj koaličných poslancov Ficove slová pošliapal
Celé to však evidentne tkvie v tom, že koaličná zmluva nepovoľuje hlasovať za opozičné návrhy, pričom tento bol z dielne práve poslankyne Beáty Jurík z PS. Urobila tak v utorok 9. septembra, kedy parlament opätovne zasadá na 39. schôdzi po dlhých mesiacoch. Parlamentné prázdniny sa tak skončili a hneď v tento deň mali poslanci príležitosť ukázať, že Ukrajina smeruje na západ. Nestalo sa tak.
S odsúhlasením uznesenia sa mala začať prvá fáza rokovania o vstupe krajiny do EÚ. Poslanci opozície boli, podľa očakávania, v tejto otázke jednotní. Koaličníci však boli proti.
Rebel Ferenčák a SNS s ráznym odporom
Hlasovania sa tak zdržal celý poslanecký klub Smeru a z klubu Hlas bol za iba jediný - Ján Ferenčák. Uznesenie nepodporil ani čerstvý huliakovec Roman Malatinec. Slovenská národná strana bola dokonca proti. Zdržal sa Dušan Muňko, ktorý klub SNS drží nad vodou a aj poslanec Adam Lučanský.